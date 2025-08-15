Krishna janmashtami par kya karen kya na karen: हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत महत्व है. इस दिन कृष्‍ण भक्‍त व्रत-उपवास करते हैं. कान्‍हा की पूजा करते हैं. आधी रात को जन्‍माष्‍टमी मनाते हैं. इस साल 16 अगस्‍त को जन्‍माष्‍टमी है. जन्‍माष्‍टमी के दिन ऐसे काम करने चाहिए, जिनसे कृष्‍ण जी प्रसन्‍न हों. वहीं उन कामों से दूरी बनाने चाहिए जो इस दिन करना वर्जित हैं. जानिए जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: सितंबर से करोड़ों की संपत्ति के मालिक बनेंगे ये राशि वाले लोग, मंगल 3 बार चाल बदलकर लुटाएंगे धन, कर देंगे मालामाल!

जन्माष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए

- जन्माष्टमी के दिन गलती से भी काले, नीले या ग्रे रंग के कपड़े ना पहनें. ना ही भगवान को काले रंग के वस्‍त्र, आभूषण पहनाएं. ना पूजा में काले रंग की चीजों का उपयोग करें.

- जन्‍माष्‍टमी व्रत में अनाज, आयोडीन वाले नमक का सेवन ना करें. वरना व्रत टूट जाएगा.

- ना किसी से बुरा बोलें, ना किसी का अपमान करें. ना झगड़ा करें. मन में बुरे या नकारात्‍मक विचार ना लें.

- जन्‍माष्‍टमी का दिन बेहद पवित्र होता है, इस दिन व्रत करें या ना करें लेकिन गलती से भी मांस-मदिरा का सेवन ना करें.

जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए

- जन्माष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर लें. साथ ही साफ कपड़े पहनें.

- पूरे दिन सकारात्‍मक सोचें. मन में बुरे विचार ना आने दें. बेहतर है पूरे समय भगवान कृष्‍ण का स्‍मरण करने का प्रयास करें. मंत्र जाप करें, कृष्‍ण जी के नामों का जाप करें.

- जन्‍माष्‍टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें. व्रत रखा है तो दिन में ना सोएं.

- यदि फलाहार ले रहे हैं तो केवल सात्विक चीजें ही लें. जन्माष्टमी का निर्जला व्रत करने वालों को अन्‍न-जल का सेवन ना करें. रात 12 बजे के बाद पूजा करने के बाद ही प्रसाद खाकर पारण करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)