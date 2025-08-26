Hartalika Teej 2025: गलती से टूट जाए हरतालिका तीज व्रत तो क्या करें, इन आसान उपायों को कर मां गौरी से मांगे क्षमा!
Hartalika Teej 2025: गलती से टूट जाए हरतालिका तीज व्रत तो क्या करें, इन आसान उपायों को कर मां गौरी से मांगे क्षमा!

Hartalika Teej 2025 Vrat Tips: भादो शुक्ल तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज मनाई जा रही है. 26 अगस्त यानी आज महिलाएं कठिन व्रत का संकल्प करेंगी. आइए जानें कि अगर गलती से व्रत टूट जाए तो क्या असान और कारगर उपाय करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 26, 2025, 07:57 AM IST
Hartalika Teej Vrat 2025: हरतालिका तीज का व्रत एक कठिन है जिसमें महिलाएं 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं. इस व्रत में रात्रि जागरण करके पूजा आराधना की जाती है और अगले दिन सुबह के समय पूजा के बाद ही व्रत का पारण करने का विधान है. मन में एक प्रश्न उठता है कि अगर किसी महिला का हरतालिका तीज व्रत भूलवश से टूट जाए तो क्या करें. ऐसे में व्रत के खंडित होने पर महिलाएं डरें न बल्कि कुछ विशेष उपाय कर माता पार्वती से क्षमा मांगे और उन्हें प्रसन्न करें. आइए कुछ उपायों के बारे में जानें.

1. अगले हरतालिका तीज का संकल्प
अगर गलती से हरतालिका तीज व्रत टूट जाए तो शिवजी और देवी पार्वती से क्षमा मांगें. इसके बाद घर के सभी सदस्यों के लिए मंगल कामना करें. इसके अलावा सुहाग की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें. भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी और अगले हरतालिका तीज व्रत न टूटे इसका पूरा ध्यान रखेंगी इसका दृढ़ संकल्प करें. 

2. पंचोपचार पूजा करें
गलती से कुछ खा लिया है और हरतालिका तीज व्रत टूट गया है तो पंचामृत से मां पर्वती और शिवजी को स्नान कराएं और फिर पंचोपचार पूजा कर क्षमा मांगे. पूजा के बाद आरती कर पूजा संपन्न करें. 

3. दान का उपाय 
नींद आ जाना, कथा न सुन पाना और गलती से व्रत का टूट जाना, इन सब से व्रत दोष लगता है, जिससे खुद को बचाने के लिए सुहाग सामग्री का दान करना एक आसान और कारगर उपाय है. हल्दी दान करें और मंदिर में जाकर माता पार्वती से क्षमा मांगे.

4. पंडित से सुझाव लें
अगर गलती से हरतालिका तीज व्रत टूट गया है तो आपको अपने पंडित या पुरोहित से जरूर सुझाव लेना चाहिए. दान या ब्राह्मणों को भोदन आदि कराने के उपाय कैसे और कब करना है, इस बारे में आपको पंडित जी विस्तार से बता सकते हैं. आपकी भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखें, केवल इससे भी शिवजी और माता पार्वती प्रसन्न हो जाएंगे.

5. तुलसी दल का सेवन
अगर गलती से हरतालिका तीज व्रत टूट गया है तो घबराएं नहीं और माता पार्वती से क्षमा मांगे. गलती से कुछ खा लिया है तो इसके बाद तुरंत तुलसी दल का सेवन करें. ध्यान रहे कि व्रत जानबूझकर न तोड़ें, इससे व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं.

