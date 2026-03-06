Advertisement
Ashwamedh Yagya: रामायण काल में क्या होता था अश्वमेध यज्ञ और क्यों छोड़ते थे घोड़ा? जानें इससे जुड़ी खास बातें

Ashwamedh Yagya Importance: रामायण काल में राजा-महाराजा अपने राज्य में कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे, उन्हीं में से एक है- अश्वमेध यज्ञ. इस यज्ञ की सबसे बड़ी खासियत थी कि इस दौरान घोड़ा छोड़ा जाता था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर पौराणिक समय में यज्ञ के बाद ऐसा क्यों किया जाता था. आइए जानते हैं अश्वमेध यज्ञ से जुड़ी खास बातें.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 06, 2026, 05:56 PM IST
Ashwamedh Yagya: वैदिक परंपराओं में अश्वमेध यज्ञ सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान माना गया है. इस धार्मिक अनुष्ठान को राजा-महाराजाओं के वैभव और संकल्प की पराकाष्ठा के रूप में देखा जाता है. अक्सर इस यज्ञ को लेकर आधुनिक समाज में कई तरह की दुविधाएं रही हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ साम्राज्य के विस्तार का माध्यम नहीं था. यह राजनीतिक संप्रभुता और आध्यात्मिक शुद्धि का एक अनूठा और दुर्लभ संगम था. रामायण काल में अश्वमेध यज्ञ उस चक्रवर्ती राजा द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसकी न्यायप्रियता और शक्ति को हर कोई स्वीकार करता था. आइए जानते हैं कि रामायण काल में अश्वमेध यज्ञ क्या होता था और इस दौरान घोड़ा क्यों छोड़ा जाता था. 

चारों दिशाओं में सफलता 

अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था. इसे सिर्फ वही राजा संपन्न कर सकता था जिसकी श्रेष्ठता और आधिपत्य को अन्य सभी राज्यों के नरेश स्वीकार करते थे. यह एक तरह से दिग्विजय (चारों दिशाओं में सफलता) की घोषणा थी. ऐतिहासिक रूप से गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद इस यज्ञ की परंपरा धीरे-धीरे लुप्त हो गई.

कब होता था अश्वमेध यज्ञ? 

वैदिक शास्त्रों के अनुसार, इस महायज्ञ का शुभारंभ वसंत या ग्रीष्म ऋतु में किया जाता था. मुख्य यज्ञ से पहले लगभग एक साल तक अलग-अलग तरह के प्रारंभिक अनुष्ठान चलते थे. इस लंबी अवधि के दौरान राज्य में उत्सव का माहौल रहता था और कई सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था.

अश्वमेध यज्ञ में क्यों छोड़ते थे घोड़ा

यज्ञ के संकल्प के बाद एक विशेष घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था. उस घोड़े के पीछे राजा की एक विशाल सेना चलती थी. अगर कोई दूसरा राजा उस घोड़े को रोकता या बंदी बनाता, तो उसे यज्ञ करने वाले राजा की सेना से युद्ध करना पड़ता था. अगर घोड़ा बिना किसी रुकावट के किसी राज्य से गुजर जाता, तो माना जाता था कि उस राज्य के राजा ने यज्ञकर्ता की अधीनता स्वीकार कर ली है.

पाप मुक्ति और मोक्ष का मार्ग

राजनीतिक उद्देश्यों के अलावा, अश्वमेध यज्ञ के आध्यात्मिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण थे. प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, यह यज्ञ 'ब्रह्म हत्या' जैसे घोर पापों के प्रायश्चित, स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष के द्वार खोलने के लिए भी किया जाता था. यह राजा के आत्म-कल्याण का एक माध्यम था.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

