जब देवता भी नहीं हटा पाते थे रंभा से अपनी नजर, इंद्रलोक की अप्सराओं की खूबसूरती की ये बातें कर देंगी हैरान
जब देवता भी नहीं हटा पाते थे रंभा से अपनी नजर, इंद्रलोक की अप्सराओं की खूबसूरती की ये बातें कर देंगी हैरान

Apsara Beauty Secrets: शास्त्रों में इन्द्रलोक की अप्सराओं की खूबसूरती का बखूबी बखान किया गया है. आइए जानते हैं कि रंभा जो कि इंद्रलोक की अप्सरा रंभ की तरफ देवता भी क्यों आकर्षित हो जाते थे.  

Reported By:  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 18, 2025, 05:10 PM IST
जब देवता भी नहीं हटा पाते थे रंभा से अपनी नजर, इंद्रलोक की अप्सराओं की खूबसूरती की ये बातें कर देंगी हैरान

Apsara Beauty Secrets: हिंदू पुराणों में इंद्रलोक की अप्सराओं का विशेष महत्व बताया गया है. इनमें से रंभा का नाम सबसे सुंदर और आकर्षक अप्सराओं में गिना जाता है. उनकी मोहक छवि और अनुपम रूप के कारण हर कोई उन्हें पाना चाहता था. कई बार इंद्रलोक ने ऋषियों-मुनियों की तपस्या भंग कराने के लिए रंभा को भेजा। इतना ही नहीं, रामायण काल में रावण भी उनकी सुंदरता से मोहित हो गया था. लेकिन रंभा, जो नलकुबेर की पत्नी थीं, ने रावण को शाप दिया कि वह किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श नहीं कर सकेगा. आइए जानते हैं इंद्रलोक की अप्सराओं के बारे में.

समुद्रमंथन से प्रकट हुई थीं रंभा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंभा का जन्म समुद्रमंथन के दौरान हुआ था. कई कथाओं में उन्हें लक्ष्मीस्वरूपा भी माना गया है. यही कारण है कि विवाहित महिलाएं सुख-समृद्धि की कामना से रंभा तीज का पर्व मनाती हैं. वहीं, कन्याएं सुंदरता और यौवन की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करती हैं.

रात्रि में भी दमकता था चेहरा

रंभा की सुंदरता इतनी अनुपम थी कि लोग उनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते थे. उनका चेहरा सूर्य के समान तेजस्वी था. यहां तक कि रात के अंधकार में भी उनके मुखमंडल की आभा चारों ओर प्रकाश फैला देती थी.

यौवन पर नहीं पड़ता था समय का असर

कथाओं में उल्लेख मिलता है कि रंभा सदैव एक 18 वर्ष की युवती जैसी प्रतीत होती थीं. समय के प्रवाह और युगों के बदलने के बाद भी उनके यौवन और आकर्षण में कोई कमी नहीं आती थी. उनकी त्वचा कोमल और मनमोहक थी, जो उन्हें और भी दिव्य बना देती थी.

मधुर वाणी का जादू

रंभा केवल रूपवती ही नहीं थीं, बल्कि उनकी वाणी भी उतनी ही आकर्षक थी. उनकी मीठी आवाज सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे. उनकी बातचीत और गायन दोनों ही मन को मोह लेने वाले थे, जो उन्हें अन्य अप्सराओं से अलग पहचान दिलाते थे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

Dipesh Thakur

apsara beauty secrets

;