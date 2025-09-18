Ahoi Ashtami 2025: संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन रखें अहोई अष्टमी व्रत, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Ahoi Ashtami 2025 Date Puja Muhurat: हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत विशेष महत्व रखता है. यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है. इस दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं. मान्यता है कि जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आती है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है. अहोई अष्टमी व्रत का दिन करवा चौथ के चार दिन बाद और दीपावली से आठ दिन पहले आता है. उत्तर भारत में यह व्रत खास तौर पर लोकप्रिय है. आइए जानते हैं कि इस बार अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ महूर्त और पूजन की विधि क्या है.

अहोई अष्टमी 2025 की तिथि और समय

तिथि प्रारंभ- 13 अक्टूबर 2025, दोपहर 12:24 बजे

तिथि समाप्त- 14 अक्टूबर 2025, सुबह 11:09 बजे

उदया तिथि के आधार पर व्रत और पूजा 13 अक्टूबर, सोमवार को ही संपन्न होंगे.

अहोई अष्टमी 2025 के दुर्लभ योग

इस साल अहोई अष्टमी पर तीन शुभ योगों का विशेष संयोग बन रहा रहा है. अहोई अष्टमी के दिन शिव योग, परिघ योग और रवि योग का अद्भुत संयोग रहेगा. मान्यता है कि इन शुभ संयोगों में पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है.

अहोई अष्टमी 2025 पूजन मुहूर्त

पूजन का समय- शाम 5:53 बजे से 7:08 बजे तक

तारों को अर्घ्य देने का समय- शाम 6:17 बजे

अहोई अष्टमी व्रत और पूजन विधि

सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें और निर्जल उपवास रखें. इसके बाद घर की साफ दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं या उनकी तस्वीर स्थापित करें. अब परंपरा के अनुसार शाम के समय पूजा करें. घी का दीपक जलाएं और हलवा, पूड़ी व अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं. इतना करने के बाद पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुनें या पढ़ें. पूजन के अंत में रात को तारे देखकर उन्हें अर्घ्य अर्पित करें और फिर व्रत का पारण करें.

