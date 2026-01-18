Amalaki Ekadashi 2026: इस दिन रखा जाएगा आमलकी एकादशी का व्रत, जानें डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम

Amalaki Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है. यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम माना गया है. फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है. मान्यता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से विरोधी शांत होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी जबरदस्त सफलता मिलती है. इसके अलावा इस व्रत के प्रभाव से बड़ा-बड़ा लक्ष्य आसान लगने लगता है. इसलिए फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन लोग विधि-विधान से आमलकी एकादशी का व्रत रखते हैं और इस दौरान भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल आमलकी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त और व्रत से जुड़े विशेष नियम क्या हैं.

विजया एकादशी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजकर 22 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 13 फरवरी 2026 को दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर होगी. इसलिए उदया तिथि के हिसाब से इस बार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 18 मिनट से लेकर 6 बजकर 09 मिनट तक रहेगा. जबकि, अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा इस दिन विजया मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 27 मिनट से 3 बजकर 12 मिनट तक रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

विजया एकादशी 2026 व्रत पारण समय

एकादशी व्रत का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब इसका पारण (व्रत खोलना) विधिपूर्वक द्वादशी तिथि को किया जाए. पंचांग के अनुसार, इस साल विजया एकादशी व्रत का पारण 17 फरवरी 2026 को किया जाएगा. पारण के लिए शुभ समय सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजकर 14 मिनट तक रहेगा. ध्या रहे कि व्रत खोलने के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य दें. ऐसा करने से व्रत की पूर्णता होती है और घर में सुख-संपत्ति का आगमन होता है.

विजया एकादशी पूजन विधि और नियम

विजया एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें. इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं. अब उन्हें पीले पुष्प, मौसमी फल और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी दल (तुलसी के पत्ते) अर्पित करें. इतना करने के साथ ही पूजन के दौरान 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का लगातार जप करें. फिर, विजया एकादशी की व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें. एकादशी के दिन घर और विशेषकर पूजा स्थल की सफाई का विशेष ध्यान रखें. इस दिन पूरी तरह सात्विक आचरण करें. भोजन में चावल का त्याग करें और सिर्फ फलाहार का सेवन करें.

यह भी पढ़ें: जॉब-बिजनेस में अपार तरक्की के साथ होगा धन लाभ! मंगल-गुरु का षडाष्टक योग 5 राशि वालों के लिए मंगलकारी

दान का महत्व

पौराणिक मान्यता है कि विजया एकादशी पर सोना, भूमि, अन्न या तिल का दान करने से व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है. इस दिन किया गया दान जीवन में चल रही आर्थिक तंगी को दूर कर धन लाभ के योग बनाता है. इसलिए इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)