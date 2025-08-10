इस साल कब है अनंत चतुर्दशी, जब करवट लेंगे भगवान विष्णु, नोट कर लें सही डेट-मुहूर्त
धर्म

इस साल कब है अनंत चतुर्दशी, जब करवट लेंगे भगवान विष्णु, नोट कर लें सही डेट-मुहूर्त

Anant Chaturdashi 2025 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है. आइए जानते हैं कि इस साल अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाएगी.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:18 PM IST
इस साल कब है अनंत चतुर्दशी, जब करवट लेंगे भगवान विष्णु, नोट कर लें सही डेट-मुहूर्त

Anant Chaturdashi 2025 Date: सनातन धर्म में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है. यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, जिन्हें जगत का पालनहार माना गया है. इस अवसर पर श्रद्धालु लक्ष्मी नारायण और शेषनाग जी की विशेष पूजा करते हैं. पूजा उपरांत अनंत रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है, जिसे धारण करने से जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य की वृद्धि होती है.

अनंत चतुर्दशी का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है. वहीं, अनंत रक्षा सूत्र बांधना कठिनाइयों से रक्षा और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक माना जाता है.

अनंत चतुर्दशी डेट और शुभ मुहूर्त

चतुर्दशी तिथि प्रारंभ- 06 सितंबर को सुबह 03 बजकर 12 मिनट से 

चतुर्दशी तिथि समाप्त- 07 सितंबर को देर रात 01 बजकर 41 मिनट पर

उदया तिथि मान्य होने के कारण पर्व 06 सितंबर को मनाया जाएगा.

अनंत चतुर्दशी 2025 विशेष योग

इस साल अनंत चतुर्दशी के दिन सुकर्मा और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है. इसके साथ ही धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र का मेल होगा. ज्योतिष के अनुसार, इन योगों में की गई विष्णु-लक्ष्मी पूजा से साधक को धन, सुख और सभी इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

पूजा का समय

भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी पर पूजा का श्रेष्ठ समय 06 सितंबर को सुबह 05 बजकर 21 मिनट से 07 सितंबर रात 01 बजकर 41 मिनट तक.ऐसे में श्रद्धालु अपनी सुविधा अनुसार इस अवधि में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शेषनाग जी की पूजा कर सकते हैं.

ध्यान देने वाली बात है कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश उत्सव का समापन भी होता है, जब गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है. इस दिन श्रद्धा, भक्ति और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिलता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

anant chaturdashi 2025

