इस साल कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी, ये है सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि
Advertisement
trendingNow12892667
Hindi Newsधर्म

इस साल कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी, ये है सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि

Anant Chaturdashi 2025 Kab Hai: हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है. इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. आइए जानते हैं कि इस साल अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाएगी.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 22, 2025, 09:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस साल कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी, ये है सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि

Anant Chaturdashi 2025: हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है. यह दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की उपासना के लिए समर्पित होता है. साथ ही, यही तिथि 10 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव के समापन का भी प्रतीक है. इस दिन श्रद्धालु गणेश प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, जिसे गणेश विसर्जन कहा जाता है. अनंत चतुर्दशी को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं. इसलिए इस तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाएगी, शुभ मुहू्र्त, पूजन विधि और मंत्र क्या है.

अनंत चतुर्दशी 2025 डेट और टाइम

हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2025 को तड़के 03 बजकर 12 मिनट से होगी. जबकि इसका समापन 7 सितंबर 2025 को रात 01 बजकर 41 मिनट पर होगा. इसलिए उदया तिथि दो ध्यान में रखते हुए इस साल अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025, शनिवार को मनाई जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

अनंत चतुर्दशी 2025 पूजा विधि

अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें.अब, पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. इसके बाद एक कलश में जल भरकर रखें और उसे वेदी पर रखें. इतना करने के बाद भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करें. पीले फूल, चंदन, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें. भगवान विष्णु के मंत्रों का जप और अंत में आरती करें.

अनंत चतुर्दशी पूजन मंत्र

शांताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशम्।
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्॥
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्।
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

गणपति स्तुति

दन्ताभये चक्रवरौ दधानं, कराग्रगं स्वर्णघटं त्रिनेत्रम्।
धृताब्जयालिङ्गितमाब्धिपुत्र्या-लक्ष्मीगणेशं कनकाभमीडे॥

ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

यह भी पढ़ें: Ank Jyotish: अडानी-अंबानी की तरह पैसा छापते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मां लक्ष्मी हमेशा लुटाती हैं धन

लक्ष्मी मंत्र

ॐ नमो ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धनं देहि, चिन्तां दूरं करोति स्वाहा॥

भगवान विष्णु की आरती

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी ! जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे॥
ॐ जय जगदीश हरे।
 
जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनसे मन का।
स्वामी दुःख विनसे मन का।
सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का॥
ॐ जय जगदीश हरे।
 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी।
स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी।
तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी॥
ॐ जय जगदीश हरे।
 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी।
स्वामी तुम अन्तर्यामी।
पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी॥
ॐ जय जगदीश हरे।
 
तुम करुणा के सागर, तुम पालन-कर्ता।
स्वामी तुम पालन-कर्ता।
मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥
ॐ जय जगदीश हरे।
 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।
स्वामी सबके प्राणपति।
किस विधि मिलूँ दयामय, तुमको मैं कुमति॥
ॐ जय जगदीश हरे।
 
दीनबन्धु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।
स्वामी तुम ठाकुर मेरे।
अपने हाथ उठा‌ओ, द्वार पड़ा तेरे॥
ॐ जय जगदीश हरे।
 
विषय-विकार मिटा‌ओ, पाप हरो देवा।
स्वमी पाप हरो देवा।
श्रद्धा-भक्ति बढ़ा‌ओ, सन्तन की सेवा॥
ॐ जय जगदीश हरे।

श्री जगदीशजी की आरती, जो कोई नर गावे।

स्वामी जो कोई नर गावे।
कहत शिवानन्द स्वामी, सुख संपत्ति पावे॥
ॐ जय जगदीश हरे।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

anant chaturdashi 2025

Trending news

आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
Road rage
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
BJP
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
Punjab
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
Khelo India Water Sports Festival
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
Uma Bharti Story
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
Supreme Court
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
Maharashtra news
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
rajnath singh
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
Maharashtra news
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
mumbai
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
;