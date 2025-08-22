इस साल कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी, ये है सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि

Anant Chaturdashi 2025: हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है. यह दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की उपासना के लिए समर्पित होता है. साथ ही, यही तिथि 10 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव के समापन का भी प्रतीक है. इस दिन श्रद्धालु गणेश प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, जिसे गणेश विसर्जन कहा जाता है. अनंत चतुर्दशी को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं. इसलिए इस तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाएगी, शुभ मुहू्र्त, पूजन विधि और मंत्र क्या है.

अनंत चतुर्दशी 2025 डेट और टाइम

हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2025 को तड़के 03 बजकर 12 मिनट से होगी. जबकि इसका समापन 7 सितंबर 2025 को रात 01 बजकर 41 मिनट पर होगा. इसलिए उदया तिथि दो ध्यान में रखते हुए इस साल अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025, शनिवार को मनाई जाएगी.

अनंत चतुर्दशी 2025 पूजा विधि

अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें.अब, पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. इसके बाद एक कलश में जल भरकर रखें और उसे वेदी पर रखें. इतना करने के बाद भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करें. पीले फूल, चंदन, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें. भगवान विष्णु के मंत्रों का जप और अंत में आरती करें.

अनंत चतुर्दशी पूजन मंत्र

शांताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशम्।

विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्॥

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्।

वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

गणपति स्तुति

दन्ताभये चक्रवरौ दधानं, कराग्रगं स्वर्णघटं त्रिनेत्रम्।

धृताब्जयालिङ्गितमाब्धिपुत्र्या-लक्ष्मीगणेशं कनकाभमीडे॥

ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

लक्ष्मी मंत्र

ॐ नमो ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धनं देहि, चिन्तां दूरं करोति स्वाहा॥

भगवान विष्णु की आरती

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी ! जय जगदीश हरे।

भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे॥

ॐ जय जगदीश हरे।



जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनसे मन का।

स्वामी दुःख विनसे मन का।

सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का॥

ॐ जय जगदीश हरे।



मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी।

स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी।

तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी॥

ॐ जय जगदीश हरे।



तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी।

स्वामी तुम अन्तर्यामी।

पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी॥

ॐ जय जगदीश हरे।



तुम करुणा के सागर, तुम पालन-कर्ता।

स्वामी तुम पालन-कर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥

ॐ जय जगदीश हरे।



तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।

स्वामी सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूँ दयामय, तुमको मैं कुमति॥

ॐ जय जगदीश हरे।



दीनबन्धु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

स्वामी तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठा‌ओ, द्वार पड़ा तेरे॥

ॐ जय जगदीश हरे।



विषय-विकार मिटा‌ओ, पाप हरो देवा।

स्वमी पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ा‌ओ, सन्तन की सेवा॥

ॐ जय जगदीश हरे।

श्री जगदीशजी की आरती, जो कोई नर गावे।

स्वामी जो कोई नर गावे।

कहत शिवानन्द स्वामी, सुख संपत्ति पावे॥

ॐ जय जगदीश हरे।

