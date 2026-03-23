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Ashoka Ashtami 2026: तो... इसलिए मनाई जाती है अशोक अष्टमी, माता सीता और हनुमान जी से जुड़ा इस व्रत का रहस्य

Ashoka Ashtami 2026 Importance: सनातन परंपरा के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अशोक अष्टमी मनाई जाती है. यह व्रत हनुमान जी और माता सीता से जुड़ा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल अशोक अष्टमी कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व क्या है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 23, 2026, 09:50 PM IST
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Ashoka Ashtami 2026: तो... इसलिए मनाई जाती है अशोक अष्टमी, माता सीता और हनुमान जी से जुड़ा इस व्रत का रहस्य

Ashoka Ashtami 2026 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अशोक अष्टमी के रूप में मनाया जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अुसार, यह पावन पर्व न सिर्फ आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है, बल्कि रामायण काल के उस स्वर्णिम क्षण की याद दिलाता है जब माता सीता के जीवन में आशा की नई किरण जगी थी. इस साल अशोक अष्टमी व्रत 26 मार्च को रखा जाएगा. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से अशोक वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के शोक, मानसिक कष्ट और शारीरिक पीड़ा का नाश होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल अशोक अष्टमी व्रत के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इसका पौराणिक महत्व क्या है.

रामायण काल से जुड़ा गहरा महत्व

अशोक अष्टमी का संबंध रामायण के उस भावुक प्रसंग से है, जब पवनपुत्र हनुमान माता सीता की खोज करते हुए लंका की अशोक वाटिका पहुंचे थे. कहते हैं कि इसी पावन तिथि पर हनुमान जी ने अशोक वृक्ष के नीचे बैठीं शोक-संतप्त माता सीता को भगवान श्री राम की दिव्य मुद्रिका (अंगूठी) सौंपी थी. श्री राम का संदेश और पहचान पाकर माता सीता का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें विश्वास हुआ कि उनके दुखों का अंत नजदीक है. अशोक शब्द का अर्थ है- जहां शोक न हो. इसलिए यह दिन निराशा में आशा और साहस का संचार करने वाला माना जाता है.

कूर्म पुराण से जानिए अशोक अष्टमी का महत्व

अशोक अष्टमी व्रत की महिमा का वर्णन कूर्म पुराण और कृत्यरत्नावली जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है. इन शास्त्रों के अनुसार, जो व्यक्ति इस दिन पूरी निष्ठा से व्रत रखता है, उसे मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख-शांति का वास होता है. 

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अशोक अष्टमी व्रत 2026 पूजन विधि

अशोक अष्टमी पर अशोक के वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है. ऐसे में इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें. इसके बाद अशोक के वृक्ष के पास जाकर धूप, दीप और फूल अर्पित करें. इतना करने के बाद श्रद्धापूर्वक वृक्ष से अशोक की आठ कोमल कलियां या पत्तियां तोड़ें. फिर,इन आठ कलियों को भगवान शिव को अर्पित करें और सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें. पूज की समाप्ति के बाद विशेष मंत्रों का जाप करते हुए इन आठ कलियों का सेवन करें. मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर व्यक्ति शोक मुक्त रहता है.

यह भी पढ़ें: हर संकट से बचाएंगे बजरंगबली, टल जाएगी बड़ी से बड़ी बाधा, मंगलवार को कर लें ये 5 आसान काम

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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