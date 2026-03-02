Advertisement
Bhai Dooj 2026: क्या आप जानते हैं होली के दूसरे दिन क्यों मनाया जाता है भाई-दूज? ये कथा हर भाई-बहन को जाननी चाहिए

Bhai Dooj 2026: क्या आप जानते हैं होली के दूसरे दिन क्यों मनाया जाता है भाई-दूज? ये कथा हर भाई-बहन को जाननी चाहिए

Holi Bhai Dooj 2026 kab hai: वैसे तो अधिकांश लोग कार्तिक मास में पड़ने वाले भाई दूज के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली भाई दूज क्या है. उस उत्वस को मनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? आइए जानते हैं होली के ठीक बाद मनाया जाने वाला भाई दूज कब है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 02, 2026, 06:04 PM IST
Bhai Dooj 2026: क्या आप जानते हैं होली के दूसरे दिन क्यों मनाया जाता है भाई-दूज? ये कथा हर भाई-बहन को जाननी चाहिए

Holi Bhai Dooj Date 2026: हिंदू धर्म में भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और अटूट स्नेह को समर्पित भाई दूज एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है. यह पर्व भाई और बहन के बीच के बंधन को और अधिक मजबूत बनाने का अवसर है. हिंदू पंचांग के अनुसार, यह उत्सव द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, जिसे भ्रातृ द्वितीया या भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है. होली के बाद होली भाई दूज मनाने की अनूठी परंपरा है. साल में दो बार आने वाले भाई दूज का यह पहला स्वरूप वसंत ऋतु के आगमन के साथ मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल होली भाई दूज 5 मार्च को पड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर होली के दूसरे दिन भाई दूज क्यों मनाया जाता है और इससे जुड़ी परंपरा क्या है. 

क्या है होली भाई दूज का धार्मिक महत्व?

भाई दूज का पर्व भाई और बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक है. इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु, सुख-समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन तिलक लगवाने से भाई के जीवन पर आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है. बदले में, भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं और उन्हें उपहार देकर अपना स्नेह प्रकट करते हैं.

जब बहन के साहस ने बचाई भाई की जान

भाई दूज से जुड़ी एक अत्यंत प्रचलित कथा एक ऐसे भाई की है, जो अपनी बहन से तिलक करवाने के लिए व्याकुल था. रास्ते में उसे नदी, सांप और शेर जैसी भयानक चुनौतियों का सामना करना पड़ा. भाई ने उन सभी को वचन दिया कि वह तिलक लगवाकर वापस लौटेगा और उनके भोजन के लिए खुद को समर्पित कर देगा.

जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा, तो बहन ने भाई की उदासी का कारण पूछा. पूरी सच्चाई जानने के बाद बहन विचलित नहीं हुई, बल्कि अपने भाई के साथ जंगल की ओर चल पड़ी. अपनी चतुर बुद्धि और अटूट विश्वास के बल पर उसने उन सभी संकटों से भाई के प्राणों की रक्षा की. मान्यता है कि तभी से बहनें इस पौराणिक कथा को सुनकर ही अपना व्रत खोलती हैं.

क्यों कहलाता है यह 'यम द्वितीया'?

इस पर्व का एक प्रमुख नाम यम द्वितीया भी है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु के देवता यमराज इसी दिन अपनी बहन यमुना के घर अतिथि बनकर पहुंचे थे. यमुना ने प्रेमपूर्वक अपने भाई का स्वागत किया, तिलक लगाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया. प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भी भाई इस तिथि पर अपनी विवाहित बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा और भोजन ग्रहण करेगा, उसे यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ेंगी और न ही अकाल मृत्यु का भय रहेगा. यही वजह है कि आज भी भाई अपनी बहनों के घर जाकर तिलक लगवाने की परंपरा को पूरी श्रद्धा से निभाते हैं.

यह भी पढ़ें: यहां होली खेलने पर बरसती है 'श्राप' की आग! 150 सालों से बेरंग पड़े हैं ये गांव, कहानी सुनकर कांप उठेगी रूह

श्री कृष्ण और सुभद्रा से जुड़ी कथा

एक अन्य कथा द्वापर युग की है. जब भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी दैत्य नरकासुर का वध किया और विजय प्राप्त कर अपनी बहन सुभद्रा के पास पहुंचे, तब सुभद्रा ने हर्षोल्लास के साथ अपने भाई का तिलक कर आरती उतारी थी. मान्यता है कि कृष्ण-सुभद्रा के इसी प्रेम के की याद में भाई दूज का प्रचलन शुरू हुआ. 

कब मनाया जाता है यह पर्व?

नियमों के अनुसार, यह पर्व चैत्र मास की द्वितीया तिथि को ही मनाया जाना चाहिए। होलिका दहन और प्रतिपदा (रंगों वाली होली) की गणना के आधार पर, होली भाई दूज का यह उत्सव धुलेंडी (रंगों की होली) के अगले दिन या उसके दूसरे दिन पड़ता है।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Bhai Dooj 2026

