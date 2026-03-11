Chaiti Chhath 2026: चैती छठ इस दिन से होगा शुरू, नोट कर लें नहाय-खाय से लेकर अर्घ्य तक का पूरा शेड्यूल

Advertisement
Chaiti Chhath 2026 Date, Muhurat: सूर्य देव की उपासना का महापर्व हर साल दो बार मनाया जाता है. चैत महीने में पड़ने वाले छठ को चैती छठ कहा जाता है, जबकि कार्तिक मास में पड़ने वाले छठ को कार्तिकी छठ कहा जाता है. चूंकि यह सूर्य देव की उपासना का महापर्व है, इसलिए इससे जुड़े नियम और पूजा मुहूर्त का विशेष ख्याल रखा जाता है. आइए जानते हैं कि इस साल चैती छठ कब से शुरू है और इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 11, 2026, 08:44 AM IST
Chaiti Chhath 2026 Date: भारतीय संस्कृति में छठ महापर्व प्रकृति से अटूट जुड़ाव का प्रतीक है. भगवान सूर्य और षष्ठी मैया को समर्पित यह कठिन पर्व साल में दो बार- चैत्र और कार्तिक मास में मनाया जाता है. बसंत ऋतु के आगमन के साथ चैत्र शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला चैती छठ भक्तों के लिए आरोग्य का वरदान लेकर आता है. यही वजह है कि भगवान भास्कर और षष्ठी मैया की कृपा पाने के लिए लोग चार दिनों तक निर्जला व्रत रखते हैं. छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खास के साथ होती है, जबकि इसका समापन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ किया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैती छठ 22 मार्च से शुरू होने वाली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल चैती छठ व्रत-पूजन के लिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है.  

चैती छठ 2026 डेट, शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में चैती छठ का चार दिवसीय व्रत 22 मार्च से प्रारंभ होकर 25 मार्च तक चलेगा. चैती छठ महापर्व का नहाय-खाय 22 मार्च 2026 को है. नहाय-खाय से ही छठ व्रत आरंभ होता है. परंपरा के अनुसार, इस दिन व्रती पवित्र नदियों में स्नान के बाद सात्विक भोजन (कद्दू-भात) ग्रहण कर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से व्रत के लिए तैयार करते हैं.

खरना पूजा (23 मार्च, सोमवार)

चैती छठ के दूसरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है. शाम को गुड़ की खीर और रोटी का भोग लगाकर व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसके बाद से 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू होता है. इस साल चैती छठ व्रत का खरना 23 मार्च को किया जाएगा. 

शाम का अर्घ्य (24 मार्च, मंगलवार)

यह दिन अस्ताचलगामी सूर्य की वंदना का है. व्रती और श्रद्धालु घाटों पर एकत्रित होकर डूबते हुए सूर्य देव को प्रथम अर्घ्य अर्पित करते हैं. इस साल चैती छठ का संध्याकालीन अर्घ्य 24 मार्च को संपन्न किया जाएगा. 

सुबह का अर्घ्य और पारण (25 मार्च, बुधवार)

चैती छठ पर्व के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इसके बाद व्रती कच्चा दूध और प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत संपन्न (पारण) करते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैती छठ का सुबह अर्घ्य और पारण 25 मार्च को किया जाएगा.

चैती छठ का महत्व

चैती छठ का महत्व इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि यह ऊर्जा के प्रत्यक्ष स्रोत सूर्य और शक्ति स्वरूपा छठी मैया की कृपा प्राप्त करने का अवसर है. विशेष रूप से उत्तर भारत, बिहार और झारखंड में इस पर्व की छटा देखते ही बनती है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जो लोग पूरी निष्ठा और शुद्धता के साथ इस व्रत को करता है, उसे संतान सुख, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार में समृद्धि की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Chaiti Chhath 2026

