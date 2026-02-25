Choti Holi 2026: इस साल कब मनाई जाएगी छोटी होली 3 या 4 मार्च को? नोट कर लें सही तारीख समेत जरूरी जानकारी

Choti Holi 2026 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. चूंकि, इस दिन होलिका दहन और छोटी होली का भी संयोग बन रहा है, ऐसे में लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर छोटी होली कब मनाई जाएगी. आइए जानते हैं कि इस साल छोटी होली कब मनाई जाएगी और इसके लिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.
Choti Holi 2026 Kab Hai: होली के त्योहार के आगमन को लेकर देशभर में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है. इन दिन बाजार रंग और गुलाल से सजे नजर आ रहे हैं. लोग बेसब्री के साथ छोटी होली यानी होलिका दहन का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन, पंचांग की गणना के अनुसार, इस साल छोटी होली पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का अद्भुत संयोग बन रहा है. चूंकि छोटी होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ऐसे में लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर इस साल छोटी होली यानी होलिका दहन कब मनाया जाएगा. कुछ लोग छोटी होली 3 मार्च को मनाने की बात कर रहे हैं, जबकि, कुछ का मानना है कि इस बार होलिका दहन 4 मार्च को करना अधिक उचित रहेगा. ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर इस साल छोटी होली कब मनाई जाएगी, होलिका दहन के लिए शुभ मुहुर्त और पूजन विधि क्या है.
शास्त्रों के अनुसार, चूंकि 2 मार्च की रात को पूर्णिमा तिथि 'प्रदोष काल' (सूर्यास्त के बाद का समय) में मौजूद है, इसलिए होलिका दहन 2 मार्च को करना ही सर्वाधिक शास्त्र सम्मत और शुभ रहेगा. ब्रज क्षेत्र (मथुरा-वृंदावन) में भी इसी दिन उत्सव मनाया जाएगा. वहीं, रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी.
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस साल होलिका दहन पर दो बड़ी बाधाएं दिख रही हैं- भद्रा काल और अगले दिन का चंद्र ग्रहण. पंचांग की गणना के अनुसार, 2 मार्च को शाम 05:58 बजे से भद्रा शुरू हो जाएगी, जो 3 मार्च की सुबह 05:30 बजे तक रहेगी. हालांकि, विशेष परिस्थितियों में भद्रा की 'पुच्छ' या 'मुख' अवधि को छोड़कर शुभ समय निकाला जाता है. इसके अलावा 3 मार्च को दोपहर 03:20 बजे से शाम 06:47 बजे तक चंद्र ग्रहण रहेगा. ग्रहण के कारण 3 मार्च की शाम को होलिका दहन संभव नहीं है. यही वजह है कि 2 मार्च की मध्यरात्रि को ही दहन करना उत्तम माना जा रहा है.
होलिका दहन का पर्व असुर राज हिरण्यकश्यपु के अहंकार के अंत और भक्त प्रह्लाद की रक्षा की याद दिलाता है. हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं पाएगी. इसलिए उसने प्रह्लाद को खत्म करने के लिए उसे गोद में लेकर चिता पर बैठने का प्रयास किया. लेकिन, भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद सुरक्षित रहे और वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका खुद अग्नि में भस्म हो गई. यही वजह है कि होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है.
होलिका दहन के दिन अग्नि देव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है ताकि घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाए. ऐसे में इस दिन पूजन सामग्री के तौर पर सूखा नारियल, कपूर, हवन सामग्री, पीली सरसों, अक्षत, लौंग और हरी इलायची का प्रयोग करें. इसके अलावा इस दिन होलिका की अग्नि को जलाने के बाद परिवार सहित उसकी परिक्रमा करें. इस दिन अग्नि में जौ और गेहूं की बालियां अर्पित करने की भी परंपरा है.
