Dev Diwali 2025: इस साल कब मनाई जाएगी देव दिवाली, जानें सही डेट, शुभ मुहूर्त और दीप दान से जुड़े खास नियम

Dev Diwali 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार देव दिवाली का पर्व हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. इसे “देव दीपावली” या “काशी की दिवाली” भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसके उपलक्ष्य में देवता स्वयं गंगा तट पर आकर दीप जलाते हैं. इस दिन गंगा घाटों पर दीपों का समुद्र दिखाई देता है, जो भक्तों के हृदय को आनंद और श्रद्धा से भर देता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल देव दिवाली कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और दीपदान से जुड़े विशेष नियम क्या हैं.

देव दिवाली 2025 डेट और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांह के मुताबिक, इस साल देव दिवाली का पर्व 5 नवंबर 2025, बुधवार को मनाया जाएगा. कार्तिक पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर की रात से आरंभ होकर 5 नवंबर की शाम तक रहेगी. इस दिन प्रादोषकाल का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 15 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक रहेगा. यह शुभ मुहूर्त दीपदान और पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

देव दिवाली का महत्व

देव दिवाली का पर्व सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विश्वभर में बसे भारतीय समुदायों द्वारा श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है. वाराणसी के घाटों पर हजारों दीयों से सजावट होती है, जो मानो धरती पर उतर आए तारों जैसा दृश्य प्रस्तुत करती है. इस दिन गंगा स्नान, दान-पुण्य और दीपदान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

दीपदान और पूजा विधि

देव दिवाली पर दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि प्रादोषकाल के समय दीप जलाने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. दीप जलाने के लिए सबसे शुभ स्थान नदी या जल के किनारे माना गया है. घर में पूजा स्थल, बालकनी या मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ रहता है. इस दिन सूर्यास्त के बाद प्रादोषकाल में दीपदान करना चाहिए. यह समय देवताओं को प्रसन्न करने वाला माना गया है. तिल के तेल या घी के दीपक सबसे शुभ माने जाते हैं. कम से कम 11 या 21 दीप जलाने की परंपरा है. भगवान शिव, विष्णु और गंगा माता की पूजा में तुलसी, फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप और प्रसाद का उपयोग करें. दीपदान के दौरान “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” या “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करना शुभ माना गया है.

दीपदान से जुड़ी सावधानियां

देव दिवाली पर दीप जलाने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि आग लगने का खतरा न हो. पूजा के बाद दीपों को अनादरपूर्वक बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि स्वयं बुझने दें. इस दिन पूजा स्थल और दीपदान क्षेत्र स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए.

