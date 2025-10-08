Advertisement
trendingNow12953492
Hindi Newsधर्म

Dev Diwali 2025: इस साल कब मनाई जाएगी देव दिवाली, जानें सही डेट, शुभ मुहूर्त और दीप दान से जुड़े खास नियम

Dev Diwali 2025 Date: कहते हैं कि देव दिवाली के दिन देवतागण धरती पर उतरते हैं, इसलिए बनारस के गंगा घाट को दीपों से सजाया जाता है. आइए जानते हैं कि इस साल देव दिवाली कब है और इस दिन दीप दान से जुड़े किन नियमों का पालन करना चाहिए. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 08, 2025, 09:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dev Diwali 2025: इस साल कब मनाई जाएगी देव दिवाली, जानें सही डेट, शुभ मुहूर्त और दीप दान से जुड़े खास नियम

Dev Diwali 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार देव दिवाली का पर्व हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. इसे “देव दीपावली” या “काशी की दिवाली” भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसके उपलक्ष्य में देवता स्वयं गंगा तट पर आकर दीप जलाते हैं. इस दिन गंगा घाटों पर दीपों का समुद्र दिखाई देता है, जो भक्तों के हृदय को आनंद और श्रद्धा से भर देता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल देव दिवाली कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और दीपदान से जुड़े विशेष नियम क्या हैं.

देव दिवाली 2025 डेट और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांह के मुताबिक, इस साल देव दिवाली का पर्व 5 नवंबर 2025, बुधवार को मनाया जाएगा. कार्तिक पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर की रात से आरंभ होकर 5 नवंबर की शाम तक रहेगी. इस दिन प्रादोषकाल का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 15 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक रहेगा. यह शुभ मुहूर्त दीपदान और पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

देव दिवाली का महत्व

देव दिवाली का पर्व सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विश्वभर में बसे भारतीय समुदायों द्वारा श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है. वाराणसी के घाटों पर हजारों दीयों से सजावट होती है, जो मानो धरती पर उतर आए तारों जैसा दृश्य प्रस्तुत करती है. इस दिन गंगा स्नान, दान-पुण्य और दीपदान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

दीपदान और पूजा विधि

देव दिवाली पर दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि प्रादोषकाल के समय दीप जलाने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. दीप जलाने के लिए सबसे शुभ स्थान नदी या जल के किनारे माना गया है. घर में पूजा स्थल, बालकनी या मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ रहता है. इस दिन सूर्यास्त के बाद प्रादोषकाल में दीपदान करना चाहिए. यह समय देवताओं को प्रसन्न करने वाला माना गया है. तिल के तेल या घी के दीपक सबसे शुभ माने जाते हैं. कम से कम 11 या 21 दीप जलाने की परंपरा है. भगवान शिव, विष्णु और गंगा माता की पूजा में तुलसी, फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप और प्रसाद का उपयोग करें. दीपदान के दौरान “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” या “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करना शुभ माना गया है. 

यह भी पढ़ें: शुक्र करेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश, इन 3 राशि वालों को होगा अपार धन लाभ

दीपदान से जुड़ी सावधानियां

देव दिवाली पर दीप जलाने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि आग लगने का खतरा न हो. पूजा के बाद दीपों को अनादरपूर्वक बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि स्वयं बुझने दें. इस दिन पूजा स्थल और दीपदान क्षेत्र स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Dev Diwali 2025

Trending news

कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
jammu kashmir news
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
Indian Air Force News
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
Court News in Hindi
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार
Nobel Prize
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार
क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया
Supreme Court News
क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
Jairam ramesh
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
US-Pakistan Defense Ties
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
weather update
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
Atal Bihari Vajapayee
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
India Pakistan News in Hindi
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग