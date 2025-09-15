Dhanteras 2025 Date: इस साल किस दिन मनाया जाएगा धनतेरस पर्व? जान लें शुभ मुहूर्त और सही तिथि

Dhanteras 2025 Kab Hai: सनातन धर्म में धनतेरस पर्व का बहुत महत्व बताया गया है. हर साल कार्तिक माह में धनतेरस पर्व मनाने का विधान है. इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा आराधना की जाती है. साथ ही शगुन के रूप में घर में सोने या चांदी के गहने घर लाई जाती है. ध्यान दें कि सनातन शास्त्रों के अनुसार चिरकाल में समुद्र मंथन के समय स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए. जो भी साधक धनतेरस पर धन्वंतरि भगवान की पूजा करता है उसे और उसके परिवार के सदस्यों को शारीरिक और मानसिक कष्ट नहीं होता है. आइए, धनतेरस की सही तिथि और शुभ मुहूर्त जान लें.

धनतेरस 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Dhanteras 2025 Date)

वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर के समय 12:18 बजे शुरू होगी. वहीं, 19 अक्टूबर को दोपहर के समय 01:51 बजे तिथि का समापन हो जाएगा. इस तरह उदया तिथि में 18 अक्टूबर को धनतेरस पर्व मनाया जाएगा.

धनतेरस 2025 पूजन समय (Dhanteras 2025 Shubh Muhurt)

धनतेरस के दिन यानी 18 अक्टूबर को पूजा करने लिए अति शुभ समय प्रदोष काल में होगा. इस तरह शाम को 07:16 बजे से लेकर 08:20 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त है. इस दिन भगवान धन्वन्तरि की पूजा की जाएगी और धन के देवता कुबेर व माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:43 मिनट से लेकर 05:33 बजे तक

विजय मुहूर्त - दोपहर 02 बजे से लेकर 02:46 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त - शाम 05:48 मिनट से लेकर 06:14 बजे तक

निशिता मुहूर्त - रात्रि 11:41 मिनट से लेकर 12:31 बजे तक

