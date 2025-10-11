Advertisement
धनतेरस और दिवाली कब है? जान लें सही डेट, सोने-चांदी की खरीदारी और दीपावली पूजा का मुहूर्त

When is Dhanteras Diwali 2025: दीपावली का यह पावन पर्व केवल रोशनी का नहीं, बल्कि आस्था, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है. सही मुहूर्त में पूजन और धनतेरस पर शुभ वस्तुओं की खरीदारी से जीवन में सुख, सौभाग्य और वैभव की वृद्धि होती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 11, 2025, 01:27 PM IST
धनतेरस और दिवाली कब है? जान लें सही डेट, सोने-चांदी की खरीदारी और दीपावली पूजा का मुहूर्त

Dhanteras Diwali 2025 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक इस दिन स्थिर लग्न में लक्ष्मी-गणेश की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है. दीपावली की पूजा विशेष रूप से काली रात्रि और स्थिर लग्न में करना अत्यंत शुभ माना गया है. साल भर में सिर्फ दिवाली ही एक ऐसा अवसर होता है, जब भक्त पूरे विधि-विधान और नियम-निष्ठा से धन की देवी मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल धनतेरस, छोटी दिवाली, मुख्य दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज कब है. 

कब है दीपावली 2025

इस वर्ष दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को मनाया जाएगा. पंचांग के अनुसार, कार्तिक अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 2 बजकर 32 मिनट से शुरू होकर 21 अक्टूबर शाम 4 बजकर 26 मिनट तक रहेगी. इस दिन दोपहर 2:19 बजे से सभी राशि के जातक भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं.

धनतेरस, छोटी दिवाली और भैया दूज की तिथियां

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 1:20 बजे से प्रारंभ होकर 19 अक्टूबर दोपहर 1:54 बजे तक रहेगी.

धनतेरस- 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार)

छोटी दिवाली / नरक चतुर्दशी- 19 अक्टूबर 2025 (रविवार)

मुख्य दीपावली पूजन- 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार)

गोवर्धन पूजा- 22 अक्टूबर 2025 (बुधवार)

भैया दूज- 23 अक्टूबर 2025 (गुरुवार)

धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की आराधना की जाती है. वहीं, छोटी दिवाली पर यम दीपक जलाने की परंपरा है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य दूर होता है.

धनतेरस और दीपावली के शुभ मुहूर्त

धनतेरस खरीदारी का शुभ समय- 18 अक्टूबर दोपहर 1 बजकर 20 मिनट से 19 अक्टूबर दोपहर 1 बजकर 54 मिनट तक.

दीपावली पूजन के शुभ मुहूर्त

वृष लग्न- शाम 7:10 से रात 9:10 बजे तक

सिंह लग्न- रात 1:38 से 3:52 बजे तक

धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ है?

धनतेरस को नए सामान खरीदने का विशेष दिन माना गया है. मान्यता है कि इस दिन की गई खरीदारी से घर में धन-धान्य और सौभाग्य का आगमन होता है.

सोना-चांदी के आभूषण

बर्तन और गृह उपयोगी वस्तुएं

मिट्टी के दीये और श्रीयंत्र

झाड़ू और नमक - यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक माना गया है

भूमि, भवन या वाहन खरीदना भी इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

