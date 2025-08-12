Durva Ashtami 2025: इस दिन मनाई जाएगी दूर्वा अष्टमी, नोट कर लें शुभ मुहूर्त और योग

Durva Ashtami 2025 Kab Hai: भाद्रपद माह हिंदू पंचांग में अत्यंत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस महीने में कई प्रमुख व्रत और त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं. इनमें कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, राधा अष्टमी और अनंत चतुर्दशी खास रूप से शामिल हैं. कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाई जाती है, जबकि राधा अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है. इसी माह में दूर्वा अष्टमी का पर्व भी आता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है. इस दिन भक्तगण भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा-अर्चना करते हैं. आइए जानते हैं कि इस साल दुर्वा अष्टमी कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं.

दूर्वा अष्टमी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2025 को रात 10 बजकर 46 मिनट से होगा और इसका समापन 31 अगस्त 2025 को रात 12 बजकर 57 मिनट पर होगा. चूंकि सनातन परंपरा में सूर्योदय से तिथि मानी जाती है, इसलिए इस साल दूर्वा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी.

दूर्वा अष्टमी 2025 के शुभ योग

इस दिन अष्टमी तिथि पर अनुराधा नक्षत्र का संयोग शाम 5 बजकर 27 मिनट तक रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा. साथ ही भद्रावास योग का निर्माण भी होगा, जो दिन में 11 बजकर 54 मिनट तक रहेगा. इस अवधि में भद्रा स्वर्ग में विराजमान रहेंगी, जो पृथ्वी पर कल्याणकारी प्रभाव डालती है.

दूर्वा अष्टमी 2025 का पंचांग

सूर्योदय- सुबह 05:19 बजे

सूर्यास्त- शाम 05:55 बजे

चंद्रोदय- दोपहर 12:08 बजे

चन्द्रास्त- रात 10:52 बजे

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:48 से 04:33 बजे तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 01:43 से 02:33 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त- शाम 05:55 से 06:17 बजे तक

निशिता मुहूर्त- रात 11:14 से 12:00 बजे तक

इस प्रकार, भाद्रपद माह की दूर्वा अष्टमी धार्मिक आस्था, शुभ योग और विशेष मुहूर्तों से युक्त होती है, जो भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी मानी जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)