Advertisement
trendingNow13201729
Hindi Newsधर्मGanga Dussehra 2026: कब मनाया जाएगा गंगा दशहरा? पता कर लें मुहूर्त और मां गंगा के अवतरण से जुड़ी खास बातें

Ganga Dussehra 2026: कब मनाया जाएगा गंगा दशहरा? पता कर लें मुहूर्त और मां गंगा के अवतरण से जुड़ी खास बातें

Ganga Dussehra 2026 Date: पौराणिक मान्यता के अनुसार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा इस धरती पर पधारी थीं. मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से जन्म-जन्मांतर के पाप कर्म धुल जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल गंगा दशहरा कब है, शुभ मुहूर्त क्या है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 02, 2026, 03:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ganga Dussehra 2026: कब मनाया जाएगा गंगा दशहरा? पता कर लें मुहूर्त और मां गंगा के अवतरण से जुड़ी खास बातें

Ganga Dussehra 2026: सनातन धर्म में मां गंगा को पुण्यदायिनी कहा गया है. गंगाजल के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके बिना धार्मिक अनुष्ठा पूरा नहीं होता है. किसी भी पूजा-पाठ में शुद्धिकरण के लिए गंगाजल का विशेष महत्व होता है. मां गंगा को पतितपावनी भी कहा गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि गंगा नदी में स्नान करने से जन्म-जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं. पौराणिक मान्यता है कि मां गंगा की उत्पत्ति गंगा दशहरा के दिन हुई थी. यही वजह है कि इस दिन लोग विशेष रूप से गंगा स्नान और दान करते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल गंगा दशहरा कब है, स्नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और मां गंगा का धरती पर अवतरण कैसे हुआ.

गंगा दशहरा 2026 शुभ मुहूर्त

विवरण तिथि (Date) समय (Time)
दशमी तिथि प्रारंभ 25 मई, 2026 सुबह 04:30 AM
दशमी तिथि समाप्त 26 मई, 2026 सुबह 05:10 AM
हस्त नक्षत्र प्रारंभ 26 मई, 2026 सुबह 04:08 AM
हस्त नक्षत्र समाप्त 27 मई, 2026 सुबह 05:56 AM
व्यतीपात योग प्रारंभ 27 मई, 2026 सुबह 03:11 AM
व्यतीपात योग समाप्त 28 मई, 2026 सुबह 03:25 AM

पूजा के लिए विशेष समय (चौघड़िया/मुहूर्त)

शुभ समय प्रारंभ समय समाप्ति समय
ब्रह्म मुहूर्त 04:40 AM 05:23 AM
सूर्योदय 06:06 AM -
अभिजित मुहूर्त 12:17 PM 01:10 PM

 किसके श्राप से हुआ राजा सगर के पुत्रों का अंत? 

शास्त्रों में कथा आती है कि पौराणिक काल में राजा सगर के साठ हजार पुत्रों ने महर्षि कपिल मुनि का अपमान करने का दुस्साहस किया था. मुनि के क्रोध की अग्नि में जलकर वे सभी भस्म हो गए. चूंकि उनकी मृत्यु अस्वाभाविक थी और उन्हें उचित अंतिम संस्कार नहीं मिला था, इसलिए उनकी आत्माएं बिना मोक्ष के भटक रही थीं.

क्या था भगीरथ का अटूट संकल्प?

कहा जाता है कि पीढ़ियों के बाद, राजा सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ. अपने पूर्वजों की मुक्ति का कोई मार्ग न पाकर, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे स्वर्ग से पतितपावनी गंगा को धरती पर लाएंगे. मान्यता थी कि सिर्फ मां गंगा के दिव्य स्पर्श से ही उन भस्म हुए साठ हजार पुत्रों के पाप धुल सकते थे और उन्हें वैकुंठ (मोक्ष) की प्राप्ति हो सकती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: क्या आपके घर की तरक्की को रोक रहा है 'अदृश्य वेध'? जानें छाया और द्वार वेध के गुप्त संकेत!

धरती पर कैसे हुआ मां गंगा का आगमन

राजा भगीरथ ने वर्षों तक वायु पीकर कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया. ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा स्वर्ग का त्याग कर धरती पर अवतरित हुईं. जैसे ही गंगा की पवित्र धाराओं ने राजा सगर के पुत्रों की अस्थियों का स्पर्श किया, वे सभी तत्काल पापमुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए. इसी महान घटना की स्मृति में गंगा दशहरा मनाया जाता है. तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से मनुष्य के जन्म-जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और उसे परम गति प्राप्त होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Ganga Dussehra 2026

Trending news

मतगणना के सर्कुलर पर विवाद: कितना जायज़, SC ने दखल से क्यों किया इंकार
SC
मतगणना के सर्कुलर पर विवाद: कितना जायज़, SC ने दखल से क्यों किया इंकार
महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का संकट, मारे जा रहे हजारों मुर्गे-मुर्गियां, मिलेगा मुआवजा
Maharashtra
महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का संकट, मारे जा रहे हजारों मुर्गे-मुर्गियां, मिलेगा मुआवजा
करोड़पति चपरासी का कांड: 2 पत्नियां, सास और साली मिलकर डकार गए 8 करोड़!
Pilibhit
करोड़पति चपरासी का कांड: 2 पत्नियां, सास और साली मिलकर डकार गए 8 करोड़!
EVM डिजिटल है, काउंटिंग के लिए 20-25 दिन का इंतजार क्यों? साकेत गोखले ने उठाए सवाल
Saket Gokhale
EVM डिजिटल है, काउंटिंग के लिए 20-25 दिन का इंतजार क्यों? साकेत गोखले ने उठाए सवाल
पुलवामा में बड़ा आतंकी षड्यंत्र नाकाम, OGW गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त
Jammu and Kashmir
पुलवामा में बड़ा आतंकी षड्यंत्र नाकाम, OGW गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त
अब पैसों की कमी से नहीं थमेगी जिंदगी की रफ्तार, पंजाब में 1 लाख डायलिसिस मुफ्त...
Punjab Cashless Dialysis Scheme
अब पैसों की कमी से नहीं थमेगी जिंदगी की रफ्तार, पंजाब में 1 लाख डायलिसिस मुफ्त...
पुणे में महापाप: 65 साल के शख्स ने 4 साल की बच्ची से की दरिंदगी, अब फांसी की मांग
Pune Crime
पुणे में महापाप: 65 साल के शख्स ने 4 साल की बच्ची से की दरिंदगी, अब फांसी की मांग
ऑपरेशन ग्लोबल हंट: भगोड़े कमलेश को UAE से दबोच लाई CBI, खुलेंगे बैंक फ्रॉड के राज
CBI
ऑपरेशन ग्लोबल हंट: भगोड़े कमलेश को UAE से दबोच लाई CBI, खुलेंगे बैंक फ्रॉड के राज
बंगाल के बाजार में चुनावी नतीजों से पहले सबसे ज्‍यादा कौन सा कलर बिक रहा?
West Bengal Election 2026
बंगाल के बाजार में चुनावी नतीजों से पहले सबसे ज्‍यादा कौन सा कलर बिक रहा?
रफ्तार का नया किंग: चीन-रूस की बराबरी करने को तैयार DRDO का 'हाइपरसोनिक' मिसाइल
Hyper Sonic Missile
रफ्तार का नया किंग: चीन-रूस की बराबरी करने को तैयार DRDO का 'हाइपरसोनिक' मिसाइल