Ganga Dussehra 2026: कब मनाया जाएगा गंगा दशहरा? पता कर लें मुहूर्त और मां गंगा के अवतरण से जुड़ी खास बातें

Ganga Dussehra 2026: सनातन धर्म में मां गंगा को पुण्यदायिनी कहा गया है. गंगाजल के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके बिना धार्मिक अनुष्ठा पूरा नहीं होता है. किसी भी पूजा-पाठ में शुद्धिकरण के लिए गंगाजल का विशेष महत्व होता है. मां गंगा को पतितपावनी भी कहा गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि गंगा नदी में स्नान करने से जन्म-जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं. पौराणिक मान्यता है कि मां गंगा की उत्पत्ति गंगा दशहरा के दिन हुई थी. यही वजह है कि इस दिन लोग विशेष रूप से गंगा स्नान और दान करते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल गंगा दशहरा कब है, स्नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और मां गंगा का धरती पर अवतरण कैसे हुआ.

गंगा दशहरा 2026 शुभ मुहूर्त

विवरण तिथि (Date) समय (Time) दशमी तिथि प्रारंभ 25 मई, 2026 सुबह 04:30 AM दशमी तिथि समाप्त 26 मई, 2026 सुबह 05:10 AM हस्त नक्षत्र प्रारंभ 26 मई, 2026 सुबह 04:08 AM हस्त नक्षत्र समाप्त 27 मई, 2026 सुबह 05:56 AM व्यतीपात योग प्रारंभ 27 मई, 2026 सुबह 03:11 AM व्यतीपात योग समाप्त 28 मई, 2026 सुबह 03:25 AM

पूजा के लिए विशेष समय (चौघड़िया/मुहूर्त)

शुभ समय प्रारंभ समय समाप्ति समय ब्रह्म मुहूर्त 04:40 AM 05:23 AM सूर्योदय 06:06 AM - अभिजित मुहूर्त 12:17 PM 01:10 PM

किसके श्राप से हुआ राजा सगर के पुत्रों का अंत?

शास्त्रों में कथा आती है कि पौराणिक काल में राजा सगर के साठ हजार पुत्रों ने महर्षि कपिल मुनि का अपमान करने का दुस्साहस किया था. मुनि के क्रोध की अग्नि में जलकर वे सभी भस्म हो गए. चूंकि उनकी मृत्यु अस्वाभाविक थी और उन्हें उचित अंतिम संस्कार नहीं मिला था, इसलिए उनकी आत्माएं बिना मोक्ष के भटक रही थीं.

क्या था भगीरथ का अटूट संकल्प?

कहा जाता है कि पीढ़ियों के बाद, राजा सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ. अपने पूर्वजों की मुक्ति का कोई मार्ग न पाकर, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे स्वर्ग से पतितपावनी गंगा को धरती पर लाएंगे. मान्यता थी कि सिर्फ मां गंगा के दिव्य स्पर्श से ही उन भस्म हुए साठ हजार पुत्रों के पाप धुल सकते थे और उन्हें वैकुंठ (मोक्ष) की प्राप्ति हो सकती थी.

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धरती पर कैसे हुआ मां गंगा का आगमन

राजा भगीरथ ने वर्षों तक वायु पीकर कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया. ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा स्वर्ग का त्याग कर धरती पर अवतरित हुईं. जैसे ही गंगा की पवित्र धाराओं ने राजा सगर के पुत्रों की अस्थियों का स्पर्श किया, वे सभी तत्काल पापमुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए. इसी महान घटना की स्मृति में गंगा दशहरा मनाया जाता है. तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से मनुष्य के जन्म-जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और उसे परम गति प्राप्त होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)