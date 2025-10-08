Gopashtami 2025: इस साल कब है गोपाष्टमी, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम

Gopashtami 2025 Date Shubh Muhurat: गोपाष्टमी का त्योहार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है. यह त्योहार मुख्य रूप से मथुरा, वृंदावन और ब्रज के अन्य क्षेत्रों में अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था. कहते हैं कि सात दिनों तक लगातार वर्षा के बाद इंद्र देव ने गोपाष्टमी के दिन अपनी पराजय स्वीकार की थी. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल गोपाष्टमी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और इस पर्व से जुड़े विशेष नियम क्या हैं.

गोपाष्टमी 2025 शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 9 बजकर 23 मिनट से होगी. जबकि, इस तिथि का समापन 30 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजकर 06 मिनट पर होगी. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल गोपाष्टमी 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी.

गाय और बछड़ों की होती है विशेष पूजा

धार्मिक परंपरा के अनुसार, गोपाष्टमी के दिन गायों और उनके बछड़ों को सजाया जाता है. साथ ही उनकी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. गायों और बछड़ों को पूजने की इस परंपरा का पालन महाराष्ट्र में भी किया जाता है, जिसे लोग गोवत्स द्वादशी कहते हैं.

गोपाष्टमी 2025 पूजा विधि और नियम

गोपाष्टमी के दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें. भगवान श्रीकृष्ण और गोमाता की पूजा करने का संकल्प लें. पूजा स्थल को गोबर, फूलों और दीपों से सजाएं. इसके बाद गाय को स्नान कराएं और उसके सींगों पर हल्दी, कुमकुम और फूलों की माला पहनाएं. गाय की आरती करें और उसकी परिक्रमा करें. पूजा के समय "गोमाता की जय" और "गोपाल गोविंद" का नाम जपें. पूजन में गुड़, हरा चारा, गेहूं, फल, जल और धूप-दीप अर्पित करें. मान्यता है कि गौमाता को ताजा हरा चारा और गुड़ खिलाने से जीवन में धन-धान्य की वृद्धि होती है.

इस दिन किसी गौशाला में जाकर गायों को भोजन कराना और उनकी सेवा करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे पापों का नाश होता है और परिवार में सौभाग्य बढ़ता है. गोपाष्टमी पर गाय, बछड़ा, या गौसेवा से जुड़ी वस्तुएं जैसे चारा, पात्र या वस्त्र दान करना शुभ होता है. इससे व्यक्ति को दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को श्रीकृष्ण-गोपाष्टमी कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और संकट दूर होते हैं.

