Govardhan Puja 2025: इस साल कब है गोवर्धन पूजा, नोट कर लें पर्व से जुड़े सही तिथि, शुभ मुहूर्त और मंत्र!
धर्म

Govardhan Puja 2025: इस साल कब है गोवर्धन पूजा, नोट कर लें पर्व से जुड़े सही तिथि, शुभ मुहूर्त और मंत्र!

Govardhan Puja 2025 Date: वैदिक पंचांग की मानें तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर बड़े ही धूमधाम से गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja 2025) की जाती है. भगवान श्रीकृष्ण कों इस दिन पूजा के समय 56 भोग कराया जाता है. आइए जानें इस साल गोवर्धन पूजा कब है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 16, 2025, 10:01 AM IST
Govardhan Puja 2025
Govardhan Puja 2025

Govardhan Puja 2025 Kab Hai: साल के बड़े त्योहारों में से एक दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है. मथुरा वृंदावन से लेकर देशभर में इस पर्व को लेकर धूम रहती है. इस खास मौके पर भगवान श्रीकृष्ण की विधि विधान से पूजा-अर्चना की जाती है और उन्हें 56 भोग अर्पित किया जाता है. भक्तों की पूजा, समर्पण और प्रेम पाकर भगवान कृष्ण उन पर विशेष कृपा बरसाते हैं. 

गोवर्धन पूजा 2025 डेट और शुभ मूहर्त (Govardhan Puja 2025 Date)
वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर को शाम के समय 05 बजकर 54 मिनट पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 22 अक्टूबर की रात को 08 बजकर 16 मिनट पर होगा. इस तरह उदया तिथि में गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर 22 अक्टूबर को होगा. 

गोवर्धन पूजा 2025 शुभ मूहर्त (Govardhan Puja 2025 Shubh Muhurat)
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:45 मिनट से लेकर 05:35 बजे तक.
विजय मुहूर्त- दोपहर 01:58 मिनट से लेकर 02:44 बजे तक.
गोधूलि मुहूर्त- शाम 05:44 मिनट से लेकर 06:10 बजे तक.
अमृत काल- दोपहर 04 बजे से लेकर 05:48 मिनट तक.

अमृत काल- दोपहर 4 ले बजे से 05 बजकर 48 मिनट तक
गोवर्धन पूजा मंत्र का करें जाप
''गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक।''
''विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रभो भव।।''

श्री कृष्ण के प्रभावशाली मंत्र का करें जाप
''श्री कृष्णाय वयं नुम:''
''सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे।''
''तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुम:।।''
''ॐ देविकानन्दनाय विधमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण:प्रचोदयात''

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Pitru Paksha Niyam: पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, बचे हुए दिनों में न करें ये 5 काम!

और पढ़ें- Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी पर दीपदान एक चमत्कारी उपाय! मिट जाएगा पितृदोष का नामोनिशान, घर आएगी समृद्धि

