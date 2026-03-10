Gudi Padwa 2026: गुड़ी पड़वा कब है? इस दिन क्यों लगाते हैं नीम और श्रीखंड का भोग, जानें डेट और पौराणिक महत्व

Gud Padwa 2026 Date: सनातन धर्म में गुड़ी पड़वा का पर्व बेहद खास महत्व रखता है. यह त्योहार नई आशाओं और नव-चेतना का प्रतीक है. खासतौर पर से महाराष्ट्र, गोवा और दक्षिण भारत में इसे बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पड़ने वाला यह उत्सव हिंदू नववर्ष यानी नव संवत्सर की शुरुआत का भी प्रतीक है. पौराणिक मान्यता है कि इस दिन घर के आंगन में 'गुड़ी' (विजय पताका) फहराने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख-समृद्धि का प्रवेश होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल गुड़ी पड़वा का त्योहार कब मनाया जाएगा, इस दिन नीम और श्रीखंड का भोग क्यों लगाते हैं और इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व क्या है.

गुड़ी पड़वा 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गुड़ी पड़वा मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार, इस साल यह पर्व 19 मार्च, गुरुवार को मनाया जाएगा. दृक पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 को सुबह 6 बजकर 52 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 20 मार्च 2026 को सुबह 4 बजकर 52 मिनट पर होगी. इसलिए इस साल गुड़ी पड़वा का त्योहार 19 मार्च को ही मनाया जाएगा और इसी दिन गुड़ी (विजय पताका) की स्थापना की जाएगी.

गुड़ी पड़वा पर क्यों लगाते हैं नीम और श्रीखंड का भोग

गुड़ी पड़वा के दिन लगाए जाने वाले भोग के पीछे कुछ वजहें बेहद खास मानी जाती हैं. इस दिन प्रसाद में नीम की पत्तियों और मिश्री (या गुड़) के मिश्रण का विशेष महत्व है. नीम की कड़वाहट और मिश्री की मिठास का मेल यह सिखाता है कि जीवन सुख और दुख का एक संगम है, जिसे हमें समभाव से स्वीकार करना चाहिए. महाराष्ट्र में इस दिन पूरन पोली (गुड़ और चने की दाल से बनी रोटी) मुख्य रूप से बनाई जाती है. इसके अलावा साबूदाने की खीर, श्रीखंड और पूरी-चने का भोग भी अर्पित किया जाता है.

गुड़ी पड़वा का क्या है पौराणिक महत्व

गुड़ी पड़वा को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो इस दिन की पवित्रता को दर्शाती हैं. मान्यता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया था. इसीलिए इसे ब्रह्मांड के जन्मदिन के रूप में भी देखा जाता है. छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय गाथाओं और शालिवाहन शक की शुरुआत से भी इस दिन का गहरा नाता है. लोग इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं.

कैसे मनाते हैं यह उत्सव?

गुड़ी पड़वा के दिन लोग सूर्योदय के समय स्नान आदि के बाद अपने घरों के मुख्य द्वार पर 'गुड़ी' (एक बांस की लाठी पर रेशमी कपड़ा, नीम की पत्तियां, गाठी और उलटा तांबे का कलश) सजाते हैं. घर के बाहर सुंदर रंगोलियां बनाई जाती हैं और दान-पुण्य के माध्यम से नववर्ष की मंगलमय शुरुआत की जाती है.

