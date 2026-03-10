Advertisement
trendingNow13136338
Hindi Newsधर्मGudi Padwa 2026: गुड़ी पड़वा कब है? इस दिन क्यों लगाते हैं नीम और श्रीखंड का भोग, जानें डेट और पौराणिक महत्व

Gudi Padwa 2026: गुड़ी पड़वा कब है? इस दिन क्यों लगाते हैं नीम और श्रीखंड का भोग, जानें डेट और पौराणिक महत्व

When is Gudi Padwa 2026: सनातन धर्म में गुड़ी पड़वा पर्व का बेहद खास महत्व है. यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गोवा और दक्षिण भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल गुड़ी पड़वा कब है, इस दिन नीम और श्रीखंड का भोग क्यों लगता हैं और इस पर्व का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व क्या है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 10, 2026, 08:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gudi Padwa 2026: गुड़ी पड़वा कब है? इस दिन क्यों लगाते हैं नीम और श्रीखंड का भोग, जानें डेट और पौराणिक महत्व

Gud Padwa 2026 Date: सनातन धर्म में गुड़ी पड़वा का पर्व बेहद खास महत्व रखता है. यह त्योहार नई आशाओं और नव-चेतना का प्रतीक है. खासतौर पर से महाराष्ट्र, गोवा और दक्षिण भारत में इसे बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पड़ने वाला यह उत्सव हिंदू नववर्ष यानी नव संवत्सर की शुरुआत का भी प्रतीक है. पौराणिक मान्यता है कि इस दिन घर के आंगन में 'गुड़ी' (विजय पताका) फहराने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख-समृद्धि का प्रवेश होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल गुड़ी पड़वा का त्योहार कब मनाया जाएगा, इस दिन नीम और श्रीखंड का भोग क्यों लगाते हैं और इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व क्या है.

गुड़ी पड़वा 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गुड़ी पड़वा मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार, इस साल यह पर्व 19 मार्च, गुरुवार को मनाया जाएगा. दृक पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 को सुबह 6 बजकर 52 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 20 मार्च 2026 को सुबह 4 बजकर 52 मिनट पर होगी. इसलिए इस साल गुड़ी पड़वा का त्योहार 19 मार्च को ही मनाया जाएगा और इसी दिन गुड़ी (विजय पताका) की स्थापना की जाएगी.

गुड़ी पड़वा पर क्यों लगाते हैं नीम और श्रीखंड का भोग

गुड़ी पड़वा के दिन लगाए जाने वाले भोग के पीछे कुछ वजहें बेहद खास मानी जाती हैं. इस दिन प्रसाद में नीम की पत्तियों और मिश्री (या गुड़) के मिश्रण का विशेष महत्व है. नीम की कड़वाहट और मिश्री की मिठास का मेल यह सिखाता है कि जीवन सुख और दुख का एक संगम है, जिसे हमें समभाव से स्वीकार करना चाहिए. महाराष्ट्र में इस दिन पूरन पोली (गुड़ और चने की दाल से बनी रोटी) मुख्य रूप से बनाई जाती है. इसके अलावा साबूदाने की खीर, श्रीखंड और पूरी-चने का भोग भी अर्पित किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गुड़ी पड़वा का क्या है पौराणिक महत्व

गुड़ी पड़वा को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो इस दिन की पवित्रता को दर्शाती हैं. मान्यता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया था. इसीलिए इसे ब्रह्मांड के जन्मदिन के रूप में भी देखा जाता है. छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय गाथाओं और शालिवाहन शक की शुरुआत से भी इस दिन का गहरा नाता है. लोग इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं.

यह भी पढ़ें: कैसे हुई थी विक्रम संवत की स्थापना? कौन हैं हिंदू नववर्ष के राजा-मंत्री और इसका क्या होगा असर

कैसे मनाते हैं यह उत्सव?

गुड़ी पड़वा के दिन लोग सूर्योदय के समय स्नान आदि के बाद अपने घरों के मुख्य द्वार पर 'गुड़ी' (एक बांस की लाठी पर रेशमी कपड़ा, नीम की पत्तियां, गाठी और उलटा तांबे का कलश) सजाते हैं. घर के बाहर सुंदर रंगोलियां बनाई जाती हैं और दान-पुण्य के माध्यम से नववर्ष की मंगलमय शुरुआत की जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Gudi Padwa 2026

Trending news

जमीन से फूटता है 'खजाना', भारत के इस शहर को कहते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड
west bengal asansol
जमीन से फूटता है 'खजाना', भारत के इस शहर को कहते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड
2017 से 2023 तक 1050 आतंकी हमले, 687 आतंकवादी ढेर; संसद में सरकार ने बताया हाल
India Terror Attack List
2017 से 2023 तक 1050 आतंकी हमले, 687 आतंकवादी ढेर; संसद में सरकार ने बताया हाल
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
LPG shortage
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
israel iran war
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?