Guru Purnima 2026: इस साल कब है गुरु पूर्णिमा? जानिए सही तिथि, महत्व और विशेष नियम

Guru Purnima 2026 Date: आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन लोग अपने गुरु की विशेष पूजा-अर्चना कर उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं. आइए, जानते हैं कि इस साल गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है.
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Guru Purnima 2026: सनातन धर्म में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है. यह पूर्णिमा तिथि गुरु को समर्पित मानी गई है. परंपरानुसार, इस दिन लोग अपने गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनकी पूजा-अर्चना करते हैं. शास्त्रों के अनुसार गुरु अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं. यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लोग अपने शैक्षणिक और लोकगुरु की विशेष पूजा-अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाएगी. साथ ही गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है और इससे जुड़े विशेष नियम क्या हैं.
गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 को शाम 6 बजकर 18 मिनट से शुरू होगी. वहीं, इस तिथि की समाप्ति 29 जुलाई 2026 को रात 8 बजकर 05 मिनट पर होगी. इसलिए उदया तिथि के मुताबिक, इस साल गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को ही मनाई जाएगी और इसी दिन गुरु पूजन किया जाएगा. इसके अलावा इस दिन बनने वाले शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 34 मिनट से 5 बजकर 19 मिनट तक रहेगा. इसके साथ ही इस दिन अमृत काल सुबह 8 बजकर 34 मिनट से लेकर 10 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. जबकि, इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 33 मिनट से लेकर 3 बजकर 24 मिनट तक रहेगा.
शास्त्रों के अनुसार, आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था. उन्हें वेदों का रचयिता माना जाता है. कहा जाता है कि वेद मानव जीवन को दिशा देने वाले प्रमुख ग्रंथ हैं. चू्ंकि महर्षि वेदव्यास ने ही सबसे पहले इंसान को वेदों के बारे में बताया था, इसलिए उनकी की याद में हर साल आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है.
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गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः
शास्त्रों के अनुसार, गुरु पूर्णिमा के व्यक्ति को उन सभी गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए जिनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई हो. इस दिन खास तौर पर लोग अपने शैक्षणिक और दीक्षा गुरु की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. इसलिए इस दिन हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने-अपने गुरुओं का सम्मान करें.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)