Hanuman Janmotsav 2026: इस साल कब है हनुमान जन्मोत्सव, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Hanuman Janmotsav 2026: शास्त्रों में हनुमान जी को जाग्रत देव कहा गया है. इस संबंध में मान्यता है कि हनुमानजी को चिरंजिवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है. यही वजह है कि कलियुग में हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, चैत्र शुक्ल महीने की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था. इसलिए हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चौत्र पूर्णिमा 3 अप्रैल को पड़ने वाली है. ऐसे में इस साल 3 अप्रैल को हर्ष और उल्लास के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किस तरह से हनुमानजी की पूजा करनी चाहिए.

हनुमान जन्मोत्सव 2026 डेट, शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को अंजनी पुत्र हनुमान का अवतरण हुआ था. पंचांग के मुताबिक, चैत्र पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजकर 06 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजकर 41 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा.

हनुमान जन्मोत्सव पर गुरुवार का अद्भुत संयोग

हनुमान जन्मोत्सव इस साल गुरुवार के दिन पड़ रहा है. ऐसे में इस इस बार का हनुमान जन्मोत्वस बेहद खास और शुभ फलदायी माना जा रहा है. मान्यता है कि इस अद्भुत संयोग में की गई हनुमान की उपासना से न सिर्फ शत्रुओं और बाधाओं का नाश होता है, बल्कि सुख-समृद्धि और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है. इसके अलावा इस बार का हनुमान जन्मोत्सव उन लोगों के लिए भी खास है, जो कुंडली में गुरु और मंगल के दोष को शांत करना चाहते हैं.

हनुमान जन्मोत्वस 2026 पूजन विधि

बजरंगबली अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. इसलिए सच्चे मन से की गई छोटी सी प्रार्थना भी उन्हें प्रसन्न कर सकती है. ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. फिर, भगवान को चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर चढ़ाएं. यह उन्हें अत्यंत प्रिय है. इसके बाद श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें. पूजन के अंत में बेसन के लड्डू या बूंदी का भोग लगाएं. ध्यान रहे कि हनुमान जी के भोग में तुलसी दल (तुलसी का पत्ता) जरूर रखें, क्योंकि इसके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है.

हनुमान 'जन्मोत्सव' कहना क्यों है सही

अक्सर लोग अनजाने में इसे 'हनुमान जयंती' कहते हैं, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से 'जन्मोत्सव' शब्द ही सही है. जयंती शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जो इस संसार को छोड़ चुके हों. चूंकि हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और वे आज भी पृथ्वी पर निवास करते हैं, इसलिए उनके प्रकट दिवस को जन्मोत्सव के रूप में मनाना ही उचित है.

