Advertisement
trendingNow13107126
Hindi Newsधर्मHanuman Janmotsav 2026: इस साल कब है हनुमान जन्मोत्सव, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Hanuman Janmotsav 2026: इस साल कब है हनुमान जन्मोत्सव, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Hanuman Janmotsav 2026 Date: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है. कहते हैं कि हनुमानजी जाग्रत देव हैं, इसलिए कलियुग में उनकी उपासना बेहद खास मानी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल हनुमान जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा और इसके लिए शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 12, 2026, 04:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hanuman Janmotsav 2026: इस साल कब है हनुमान जन्मोत्सव, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Hanuman Janmotsav 2026: शास्त्रों में हनुमान जी को जाग्रत देव कहा गया है. इस संबंध में मान्यता है कि हनुमानजी को चिरंजिवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है. यही वजह है कि कलियुग में हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, चैत्र शुक्ल महीने की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था. इसलिए हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चौत्र पूर्णिमा 3 अप्रैल को पड़ने वाली है. ऐसे में इस साल 3 अप्रैल को हर्ष और उल्लास के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किस तरह से हनुमानजी की पूजा करनी चाहिए. 

हनुमान जन्मोत्सव 2026 डेट, शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को अंजनी पुत्र हनुमान का अवतरण हुआ था. पंचांग के मुताबिक, चैत्र पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजकर 06 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजकर 41 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

हनुमान जन्मोत्सव पर गुरुवार का अद्भुत संयोग

हनुमान जन्मोत्सव इस साल गुरुवार के दिन पड़ रहा है. ऐसे में इस इस बार का हनुमान जन्मोत्वस बेहद खास और शुभ फलदायी माना जा रहा है. मान्यता है कि इस अद्भुत संयोग में की गई हनुमान की उपासना से न सिर्फ शत्रुओं और बाधाओं का नाश होता है, बल्कि सुख-समृद्धि और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है. इसके अलावा इस बार का हनुमान जन्मोत्सव उन लोगों के लिए भी खास है, जो कुंडली में गुरु और मंगल के दोष को शांत करना चाहते हैं. 

हनुमान जन्मोत्वस 2026 पूजन विधि

बजरंगबली अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. इसलिए सच्चे मन से की गई छोटी सी प्रार्थना भी उन्हें प्रसन्न कर सकती है. ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. फिर, भगवान को चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर चढ़ाएं. यह उन्हें अत्यंत प्रिय है. इसके बाद श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें. पूजन के अंत में बेसन के लड्डू या बूंदी का भोग लगाएं. ध्यान रहे कि हनुमान जी के भोग में तुलसी दल (तुलसी का पत्ता) जरूर रखें, क्योंकि इसके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है.

यह भी पढ़ें: रुद्राक्ष के ये 5 अचूक उपाय, रातों-रात बदल सकते हैं आपकी किस्मत!

हनुमान 'जन्मोत्सव' कहना क्यों है सही

अक्सर लोग अनजाने में इसे 'हनुमान जयंती' कहते हैं, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से 'जन्मोत्सव' शब्द ही सही है. जयंती शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जो इस संसार को छोड़ चुके हों. चूंकि हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और वे आज भी पृथ्वी पर निवास करते हैं, इसलिए उनके प्रकट दिवस को जन्मोत्सव के रूप में मनाना ही उचित है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Hanuman Janmotsav 2026

Trending news

राहुल गांधी पर बरसे हरदीप पुरी, कहा- फ्रेमवर्क पढ़ा होता तो गधा बनने से बच जाते
Hardeep Singh Puri
राहुल गांधी पर बरसे हरदीप पुरी, कहा- फ्रेमवर्क पढ़ा होता तो गधा बनने से बच जाते
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
mata vaishno devi bhawan video
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
General MM Naravane
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
Telangana Municipal Elections
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
Rahul Gandhi
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
MHA guidelines national song
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
DK Shivakumar
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
Kiren Rijiju Statement
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Sonam Wangchuk
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
Bharat Bandh
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?