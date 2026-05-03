Jyeshtha Purnima 2026: कब है अधिक मास की पूर्णिमा? जानें इस दिन मां लक्ष्मी की प्रसन्न करने के लिए क्या करें

Adhik Maas Purnima 2026 Date: सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को विशेष महत्व दिया गया है. यह तिथि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना के लिए बेहद खास मानी गई है. पौराणिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से गंगा स्नान करने और उसके बाद सामर्थ्य के अनुसार दान करने पर हर प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा कब है, पूजन के लिए शुभ मुहूर्त और सही विधि क्या है.

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ- 30 मई 2026, सुबह 11:57 बजे से

पूर्णिमा तिथि समाप्त- 31 मई 2026, दोपहर 02:14 बजे तक

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उदयातिथि के अनुसार पूर्णिमा 31 मई 2026 को मनाई जाएगी

ज्येष्ठ पूर्णिमा के अन्य शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:02 से 04:43 तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 02:27 से 03:37 तक

गोधूलि मुहूर्त- शाम 06:38 से 07:01 तक

निशिता मुहूर्त- शाम 07:13 से 07:33 तक।

सूर्योदय एवं चंद्रोदय का समय

सूर्योदय- सुबह 05:24 बजे

सूर्यास्त- शाम 07:14 बजे

चंद्रोदय- सायं 07:36 बजे

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ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा 2026 पूजन विधि

ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें और उसे गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें. अब, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. इतना करने के बाद भगवान को फूल, माला, धूप और दीप अर्पित करें. साथ ही शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती संपन्न करें. व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें. विष्णु चालीसा का पाठ और उनके प्रभावी मंत्रों का जाप करें. भगवान को मौसमी फलों और शुद्ध मिठाइयों का भोग लगाएं. पूजन की समाप्ति के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में या जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और धन का दान जरूर करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)