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Hindi Newsधर्मJyeshtha Purnima 2026: कब है अधिक मास की पूर्णिमा? जानें इस दिन मां लक्ष्मी की प्रसन्न करने के लिए क्या करें

Jyeshtha Purnima 2026: कब है अधिक मास की पूर्णिमा? जानें इस दिन मां लक्ष्मी की प्रसन्न करने के लिए क्या करें

Adhik Maas Purnima 2026 Date: सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है. पंचांग की गणना के अनुसार, इस बार ज्येष्ठ महीने में अधिक मास का भी खास संयोग बन रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि क्या है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 03, 2026, 09:15 PM IST
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Jyeshtha Purnima 2026: कब है अधिक मास की पूर्णिमा? जानें इस दिन मां लक्ष्मी की प्रसन्न करने के लिए क्या करें

Adhik Maas Purnima 2026 Date: सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को विशेष महत्व दिया गया है. यह तिथि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना के लिए बेहद खास मानी गई है. पौराणिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से गंगा स्नान करने और उसके बाद सामर्थ्य के अनुसार दान करने पर हर प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा कब है, पूजन के लिए शुभ मुहूर्त और सही विधि क्या है.   

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ- 30 मई 2026, सुबह 11:57 बजे से

पूर्णिमा तिथि समाप्त- 31 मई 2026, दोपहर 02:14 बजे तक

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उदयातिथि के अनुसार पूर्णिमा 31 मई 2026 को मनाई जाएगी

ज्येष्ठ पूर्णिमा के अन्य शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:02 से 04:43 तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 02:27 से 03:37 तक

गोधूलि मुहूर्त- शाम 06:38 से 07:01 तक

निशिता मुहूर्त- शाम 07:13 से 07:33 तक।

सूर्योदय एवं चंद्रोदय का समय

सूर्योदय- सुबह 05:24 बजे

सूर्यास्त- शाम 07:14 बजे

चंद्रोदय- सायं 07:36 बजे

यह भी पढ़ें: मंदिर के द्वार पर लगा तोरण बदल सकता है आपकी किस्मत, मगर भूलकर भी न करें ये गलतियां

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा 2026 पूजन विधि

ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें और उसे गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें. अब, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. इतना करने के बाद भगवान को फूल, माला, धूप और दीप अर्पित करें. साथ ही शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती संपन्न करें. व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें. विष्णु चालीसा का पाठ और उनके प्रभावी मंत्रों का जाप करें. भगवान को मौसमी फलों और शुद्ध मिठाइयों का भोग लगाएं. पूजन की समाप्ति के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में या जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और धन का दान जरूर करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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