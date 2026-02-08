Kalashtami 2026: कालाष्टमी पर काल भैरव देंगे धन-वैभव और खुशहाली का आशीर्वाद, जानें पूजन विधि और विशेष उपाय

Kalashtami 2026: सनातन परंपरा में प्रत्येक तिथि का अपना आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन कालाष्टमी की तिथि तंत्र-मंत्र और बाधा निवारण के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है. हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाने वाली कालाष्टमी, भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव को समर्पित है. मान्यता है कि काल भैरव की शरण में जाने वाला भक्त नकारात्मक शक्तियों, अकाल मृत्यु के भय और जीवन के समस्त संकटों से सुरक्षित हो जाता है. इसके अलावा कालाष्टमी पर लोग सुख-समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए कई प्रकार के उपाय भी कहते हैं. कहा जाता है कि कालाष्टमी पर किए जाने वाले विशेष उपाय जीवन में नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देते हैं. साथ ही कालभैरव की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होने लगता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कालाष्टमी कब है, पूजन के लिए शुभ मुहूर्त और सही विधि क्या है और इस दिन कौन से उपाय करने पर कालभैरव की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है.

कालाष्टमी 2026 शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन मास की कालाष्टमी 09 फरवरी को मनाई जाएगी. अष्टमी तिथि की शुरुआत सुबह 5 बजकर 01 मिनट से होगी. जबकि यह तिति 10 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजकर 27 मिनट तक मान्य रहेगी. परंपरानुसार, काल भैरव की पूजा मुख्य रूप से निशा काल (रात्रि समय) में की जाती है, इसलिए व्रत और पूजन का 09 फरवरी को ही किया जाना उचित होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

संकटों से मुक्ति के लिए अचूक उपाय- प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस दिन किए गए छोटे-छोटे उपाय व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता और अशांति को दूर कर सकते हैं. अगर जीवन में अनजाना डर बना रहता है, तो कालाष्टमी पर भैरव जी के चरणों में एक काला धागा रखें. कुछ समय प्रार्थना के बाद इसे दाहिने पैर में बांध लें.

स्वास्थ्य और ग्रह शांति के लिए- असाध्य रोगों या मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी किसी काले कुत्ते को खिलाएं. कुत्ता भगवान भैरव का वाहन माना जाता है, इसलिए उनकी सेवा से महादेव के इस रूप की विशेष कृपा मिलती है.

धन लाभ के लिए मंत्र जाप- सुख-समृद्धि की कामना के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाकर “ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ॐ” इस मंत्र का अधिक से अधिक बार जाप करें. यह कालभैरव का बेहद शक्तिशाली मंत्र है, इसलिए इसके जाप से आर्थिक अच्छी होगी.

सुख-समृद्धि के लिए- अगर घर में क्लेश रहता है या सुख-समृद्धि का वास नहीं होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए कालाष्टमी से दिन सुबह स्नान के बाद भगवान शिव के सामने बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें. ऐसा करने से लाभ नजर आएगा.

यह भी पढ़ें: मंगल-शनि का द्विद्वादश दृष्टि योग 5 राशि वालों के लिए मंगलकारी, चौतरफा लाभ के हैं जबरदस्त योग

ये काल भैरव मंदिर है चमत्कारी

मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में कालाष्टमी का उत्सव बेहद खास होता है. शिप्रा तट पर स्थित काल भैरव मंदिर अपनी एक प्राचीन और रहस्यमयी परंपरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है. कहते हैं कि यहां भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है. भक्तों की आंखों के सामने ही मदिरा का पात्र खाली हो जाना आज भी शोध और श्रद्धा का विषय बना हुआ है. कालाष्टमी के अवसर पर यहां महाकाल की नगरी में भैरव बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है और भव्य आरती का आयोजन होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)