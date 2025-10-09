Kali Puja 2025: इस साल अक्टूबर में काली पूजा कब है? जानें पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, मंत्र और माता का प्रिय भोग!

Kali Puja 2025: काली पूजा माता काली की पूजा आराधना के लिए समर्पित त्योहार है जो हिंदू के लिए बहुत महत्व रहता है. हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर् हर साल कार्तिक अमावस्या तिथि पर मनाने का विधान है. इस साल काली पूजा पर्व 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को मनाया जाएगा. काली पूजा पर्व को श्याम पूजा के रूप में भी जाना जाता है जिसमें मां दुर्गा की उग्र रूप माता काली की उपासना की जाती है जो शक्ति और शौर्य का प्रतीक हैं.

माता काली की पूजा और प्रिय भोग

काली पूजा त्योहार को लेकर ऐसा मान्यता है कि जिस घर में काली मां की पूजा आराधना की जाती है वहां पर कष्टों, दुखों और संकटों का वास नहीं होता है. देवी काली की पूजा घर में मंत् के जाप के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कर करने का विधान है. इस पूजा में मां काली के प्रिय भोग अर्पित किए जाते जैसे मां काली को भोग में फल, मिठाई, मछली से लेकर दाल का भोग अर्पित किया जाता है. आइए काली पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, मंत्र और पूजन सामग्री और पर्व का महत्व जान लें.

काली पूजा 2025 के लिए शुभ मुहूर्त (Kali Puja 2025 Time And Shubh Muhurat)

अमावस्या तिथि कब शुरू होगा- 21 अक्टूबर 2025 को सुबह में 6:29 बजे.

अमावस्या तिथि का समापन- 22 अक्टूबर को सुबह में 4:55 बजे.

निशिता काल में काली पूजा का मुहूर्त- 21 अक्टूबर रात 11:55 बजे से लेकर 22 अक्टूबर 2025 रात 12:44 बजे तक.

काली पूजा 2025 पूजन सामग्री ( Kali Puja 2025 Samagri)

भगवान गणेश की प्रतिमा

विष्णु जी की प्रतिमा

मां काली की प्रतिमा

धूप-दीप, तांत्रिक प्रतीकों को भी रखें.

चावल, दरबा घासट और चंदन पाउडर.

भोग की सामग्री

मां काली मंत्र (Maa Kali Manta 2025)

मां काली बीज मंत्र का करें जाप- ॐ क्रीं काली

काली माता मंत्र का करें जाप- ॐ श्री महा कालिकायै नमः

कालिका-येई मंत्र का करें जाप- ॐ क्लीं कालिका

काली गायत्री मंत्र का करें जाप- ॐ महा कल्यै च विद्महे स्मसन वासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात

दक्षिणा काली ध्यान मंत्र का करें जाप- ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रुं ह्रुं क्रीं क्रीं दक्षिणा कालिके क्रीं क्रीं क्रीं ह्रुं ह्रुं ह्रीं ह्रीं ह्रीं

काली पूजा का महत्व

कार्तिक अमावस्या तिथि पर मां काली की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है. इस दिन जिस भी घर मां काली की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती हैउस घर में नकारात्मक ऊर्जाओं प्रवेश नहीं होता और सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है. ऐसे घर में सुख-शांति का संचार बना रहता है. काली पूजा पर्व को भारत के कई राज्यों में मनाने का विशेष विधान हैं, जैसे उत्तर भारत समेत पश्चिम बंगाल राज्य में, ओडिशा और असम राज्य में यह त्योहार को मुख्य रूप से बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है. वहीं कई घरों में तो दीवाली की रात को काली पूजा की जाती है.

