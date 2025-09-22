Chhath Puja 2025 Date: अक्टूबर में कब मनाया जाएगा छठ पूजा? नोट करें नहाय-खाय से लेकर पारण तक की सही डेट

When Is Kartik Chhath Puja 2025: हर साल कार्तिक महीने में महापर्व छठ (Chhath Puja 2025 Date) मनाने का विधान है. कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में छठ पूजा धूमधान से मनाई जाती है. आइए जानें इस बार यह पूजा कब पड़ रही है.
Kartik Chhath Puja 2025 Kab Hai: छठ पूजा हर साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है. चार दिनों का यह महापर्व एक उत्सव की तरह है जिसके एक एक दिन और एक एक विधि विधान का बहुत महत्व है. छठ पूजा का प्रांरभ नहाय-खाय से होकर सुबह के अर्घ्य और पारण पर समाप्त होता है. कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से लेकर सप्तमी तिथि तक चलने वाले इस पर्व को इस साल यानी 2025 में कार्तिक महीने में कब मनाया जाएगा, आइए इसकी एक एक तिथि नोट कर लेंय
छठ पूजा की तारीख
इस साल छठ महापर्व 25 अक्टूबर से शुरू होगा और 28 अक्टूबर को पारण के साथ इसका समापन होगा. सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का यह पर्व बहुत कठिन होता है. दृक पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह 06:04 बजे से शुरू हो रही है और तिथि का समापन अगले दिन 28 अक्टूबर को सुबह 07:59 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि में छठ पूजा 27 अक्टूबर, सोमवार को है.
नहाय-खाय कब होगा?
नहाय-खाय 25 अक्टूबर 2025 को, शनिवार के दिन होगा. पंचांग के अनुसार, नहाय खाय के कार्तिक शुक्ल चतुर्थि तिथि 25 अक्टूबर को रात के 01:19 से 26 अक्टूबर को प्रातः 03:48 तक होगी. नहाय खाय के दिन व्रती गंगा या पवित्र नदी में स्नान करते हैं और सूर्य देव की पूजा कर सात्विक भोजन करते हैं.
छठ पूजा का खरना
छठ पूजा का खरना 26 अक्टूबर, रविवार के दिन किया जाएगा. कार्तिक शुक्ल पचंमी तिथि 26 अक्टूबर को प्रातः 03:48 बजे से 27 अक्टूबर को सुबह 06:04 तक होगी. इस दिन व्रती उपवास करेंगे और शाम के समय पूजा कर प्रसाद का खीर ग्रहण करेंगे.
छठ पूजा पर डूबते सूर्य को अर्घ्य
27 अक्टूबर को छठ पूजा का संध्या अर्घ्य दिया जाएगा जिसके लिए शाम को 05:40 बजे का समय होगा. इस दिन शाम के समय व्रती नदी, तालाब में खड़े होकर डूबते सूर्य को जल का अर्घ्य देंगे.
छठ पूजा पर उगते सूर्य का अर्घ्य समय
छठ पूजा पर 28 अक्टूबर, मंगलवार के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. इसके लिए सुबह 06:30 बजे का समय होगा. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में फेरबदल जगह के अनुसार हो सकता है.
