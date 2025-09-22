Chhath Puja 2025 Date: अक्टूबर में कब मनाया जाएगा छठ पूजा? नोट करें नहाय-खाय से लेकर पारण तक की सही डेट
Advertisement
trendingNow12932900
Hindi Newsधर्म

Chhath Puja 2025 Date: अक्टूबर में कब मनाया जाएगा छठ पूजा? नोट करें नहाय-खाय से लेकर पारण तक की सही डेट

When Is Kartik Chhath Puja 2025: हर साल कार्तिक महीने में महापर्व छठ (Chhath Puja 2025 Date) मनाने का विधान है. कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में छठ पूजा धूमधान से मनाई जाती है. आइए जानें इस बार यह पूजा कब पड़ रही है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kartik Chhath Puja 2025
Kartik Chhath Puja 2025

Kartik Chhath Puja 2025 Kab Hai: छठ पूजा हर साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है. चार दिनों का यह महापर्व एक उत्सव की तरह है जिसके एक एक दिन और एक एक विधि विधान का बहुत महत्व है. छठ पूजा का प्रांरभ नहाय-खाय से होकर सुबह के अर्घ्य और पारण पर समाप्त होता है. कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से लेकर सप्तमी तिथि तक चलने वाले इस पर्व को इस साल यानी 2025 में कार्तिक महीने में कब मनाया जाएगा, आइए इसकी एक एक तिथि नोट कर लेंय

छठ पूजा की तारीख
इस साल छठ महापर्व 25 अक्टूबर से शुरू होगा और 28 अक्टूबर को पारण के साथ इसका समापन होगा. सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का यह पर्व बहुत कठिन होता है. दृक पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह 06:04 बजे से शुरू हो रही है और तिथि का समापन अगले दिन 28 अक्टूबर को सुबह 07:59 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि में छठ पूजा 27 अक्टूबर, सोमवार को है.

नहाय-खाय कब होगा?
नहाय-खाय 25 अक्टूबर 2025 को, शनिवार के दिन होगा. पंचांग के अनुसार, नहाय खाय के कार्तिक शुक्ल चतुर्थि तिथि 25 अक्टूबर को रात के 01:19 से 26 अक्टूबर को प्रातः 03:48 तक होगी. नहाय खाय के दिन व्रती गंगा या पवित्र नदी में स्नान करते हैं और सूर्य देव की पूजा कर सात्विक भोजन करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

छठ पूजा का खरना
छठ पूजा का खरना 26 अक्टूबर, रविवार के दिन किया जाएगा. कार्तिक शुक्ल पचंमी ति​थि 26 अक्टूबर को प्रातः 03:48 बजे से 27 अक्टूबर को सुबह 06:04 तक होगी. इस दिन व्रती उपवास करेंगे और शाम के समय पूजा कर प्रसाद का खीर ग्रहण करेंगे.

छठ पूजा पर डूबते सूर्य को अर्घ्य 
27 अक्टूबर को छठ पूजा का संध्या अर्घ्य दिया जाएगा जिसके लिए शाम को 05:40 बजे का समय होगा. इस दिन शाम के समय व्रती नदी, तालाब में खड़े होकर डूबते सूर्य को जल का अर्घ्य देंगे.

छठ पूजा पर उगते सूर्य का अर्घ्य समय
छठ पूजा पर 28 अक्टूबर, मंगलवार के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. इसके लिए सुबह 06:30 बजे का समय होगा.  सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में फेरबदल जगह के अनुसार हो सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर शनिदोष से मुक्ति चाहिए तो करें नौ दिन ये उपाय, साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव होगा कम!

और पढ़ें- Watch Numerology: व्हाइट ग्रे या गोल्डन... भाग्यांक अनुसार कलाई पर कौन सी घड़ी पहनें, चमकानी है किस्मत तो जान लें!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Kartik Chhath Puja 2025

Trending news

हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
;