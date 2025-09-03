Karwa Chauth 2025: कब रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत, नोट कर लें डेट, मुहूर्त और चांद निकलने का सही समय

Karwa Chauth 2025 Date Shubh Muhurat: हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है. यह व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला उपवास रखकर अपने पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और दांपत्य जीवन की मंगलकामना करती हैं. दृक पंचांग के अनुसार, करवा चौथ की तिथि 9 अक्टूबर, गुरुवार रात 10 बजकर 54 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 38 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को रखा जाएगा. आइए जानते हैं करवा चौथ पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, चांद निकलने का समय और राहुकाल की टाइमिंग क्या है और इस व्रत के दौरान व्रतियों को किन बातों का विशेष ख्याल रखना होता है.

करवा चौथ 2025 पूजा मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, करवा चौथ की पूजा का शुभ समय 10 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 57 मिनट से लेकर 7 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. इस दौरान व्रती महिलाओं को लगभग 1 घंटा 14 मिनट का पूजन का अवसर प्राप्त होगा.

करवा चौथ 2025 चंद्रोदय का समय

करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन जल और अन्न का त्याग कर चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही उपवास तोड़ती हैं. इस साल चंद्रोदय का समय रात 8 बजकर 13 मिनट से शुरू होगा. हालांकि विभिन्न शहरों और राज्यों में यह समय थोड़ा अलग हो सकता है. चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने के बाद महिलाएं छलनी से चांद और फिर अपने पति का चेहरा देखकर व्रत का समापन करती हैं. साथ ही इस दौरान अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल दांपत्य जीवन की कामना करती हैं.

राहु काल का समय

करवा चौथ के दिन राहु काल का समय सुबह 10 बजकर 41 मिनट से दोपहर 12 बजकर 08 मिनट तक रहेगा. इस दौरान किसी भी शुभ कार्य, पूजा या कथा का आयोजन करने से बचना चाहिए क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में राहु काल को अशुभ माना गया है.

करवा चौथ व्रत में किन 5 बातों का रखें विशेष ध्यान

उदया तिथि और शुभ मुहूर्त- करवा चौथ का व्रत हमेशा उदया तिथि के आधार पर रखा जाता है. पूजा और चंद्र दर्शन का कार्य केवल शुभ मुहूर्त में ही करें. इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है.

सोलह श्रृंगार- करवा चौथ पर विवाहित महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं. इसमें मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, पायल, बिंदी और सुंदर वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है. यह सुहाग की रक्षा और वैवाहिक जीवन की सुख-समृद्धि का प्रतीक है.

पूजन सामग्री- करवा चौथ की पूजा में करवा, दीपक, छलनी, जल से भरा लोटा, नारियल, रोली, चावल, मिठाई आदि की जरुरत पड़ती है. सभी सामग्री पहले से एकत्रित कर लें, ताकि पूजा के समय किसी तरह की बाधा न आए.

पूरे दिन रखें संयम- व्रत के दौरान नकारात्मक विचार, क्रोध और विवाद से बचें. मन को शांत और सकारात्मक रखें. दिनभर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और चंद्रमा का ध्यान करने से शुभ फल प्राप्त होता है.

चंद्र दर्शन और व्रत पारण- चंद्रोदय के समय छलनी में दीपक रखकर पहले चंद्रमा को देखें, फिर उसी छलनी से अपने पति का दर्शन करें. इसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत का समापन करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)