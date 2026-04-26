Kurma jayanti 2026: कूर्म जयंती कब है? भगवान विष्णु को किस कारण लेना पड़ा कछुआ का अवतार, जानें

Kurma Jayanti 2026: सनातन धर्म में वैशाख माह की पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना गया है. मान्यतानुसार, इसी शुभ तिथि पर भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया था. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल कूर्म जयंती 1 मई 2026 को मनाई जाएगी. शास्त्रों के अनुसार, कूर्म अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से दूसरा है. कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर धरती को बचाया था. कच्छप अवतार के दौरान भगवान विष्णु ने कछुए रूप में प्रकट होकर अपनी पीठ पर पूरी पृथ्वी के भार को संतुलित कर असुरों से बचाया था. ऐसे मे आइए जानते हैं, इस साल कूर्म जयंती के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, भगवान विष्णु को कछुए का अवतार क्यों लेना पड़ा और इसका क्या महत्व है.

कूर्म जयंती 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, इस वर्ष कूर्म जयंती 01 मई 2026 को मनाई जाएगी.

पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ- 30 अप्रैल 2026, रात्रि 09:12 बजे से होगा.

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पूर्णिमा तिथि का समापन- 01 मई 2026, रात्रि 10:52 बजे होगा.

पूजन के लिए शुभ मुहूर्त- 04:36 पी एम से 07:10 पी एम तक

जब देवराज इंद्र को मिला शाप

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र की सभा में पहुंचे. वैभव के अहंकार में डूबे इंद्र ने ऋषि का उचित सम्मान नहीं किया और न ही उन्हें प्रणाम किया. अपने इस अपमान से क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र सहित समस्त देवताओं को शक्ति और ऐश्वर्य विहीन होने का शाप दे दिया.

जब सभी देवी-देवता पहुंचे विष्णु जी के पास

शाप के प्रभाव से देवताओं का तेज, बल और धन लुप्त हो गया. स्वर्ग की रौनक खत्म हो गई और देवता कमजोर पड़ने लगे. घबराकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी रक्षा की गुहार लगाई. तब श्री हरि ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया. ताकि, लुप्त हुई श्री लक्ष्मी और अमृत को फिर से प्राप्त किया जा सके.

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जब भगवान विष्णु ने लिया कूर्म अवतार

जब समुद्र मंथन की तैयारी हुई, तो मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया. लेकिन, समुद्र मंथन शुरू होते ही एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई. दरअसल, मंदराचल पर्वत को समुद्र में कोई आधार न मिलने के कारण वह बार-बार गहरे तल में डूबने लगा.

मंथन को रुकता देख देवताओं ने फिर से भगवान विष्णु को पुकारा. तब जगत के पालनहार ने एक विशालकाय कछुए (कूर्म) का रूप धारण किया और समुद्र के तल में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी कठोर पीठ पर धारण कर लिया. भगवान के इस विशाल आधार के कारण ही समुद्र मंथन संभव हो सका, जिससे लक्ष्मी जी प्रकट हुईं और देवताओं को अमृत व खोई हुई शक्तियां फिर से प्राप्त हुईं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)