आखिर क्यों खास है भाद्रपद मास की कुशोत्पाटिनी अमावस्या, जानें इस दिन का पौराणिक महत्व
धर्म

आखिर क्यों खास है भाद्रपद मास की कुशोत्पाटिनी अमावस्या, जानें इस दिन का पौराणिक महत्व

Kushotpatini Amavasya 2025 Date: भाद्रपद मास की अमावस्या को अत्यंत शुभ माना गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाद्रपद मास की कुशोत्पाटिनी अमावस्या क्यों खास है. आइए जानते हैं इस अमावस्या का पौराणिक महत्व और इस दिन क्या करना शुभ रहेगा.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 07, 2025, 04:29 PM IST
आखिर क्यों खास है भाद्रपद मास की कुशोत्पाटिनी अमावस्या, जानें इस दिन का पौराणिक महत्व

Kushotpatini Amavasya 2025: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को अत्यंत महत्व दिया गया है. अमावस्या ही एकमात्र ऐसी तिथि है जिससे पितृ पक्ष की शुरुआत मानी जाती है. परंपरा के अनुसार, पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान इत्यादि कर्म किए जाते हैं. भाद्रपद मास की अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुश नामक पवित्र घास को साल भर के धार्मिक कार्यों के लिए इकट्ठा किया जाता है. आइए जानते हैं कि इस साल भाद्रपद मास की कुशोत्पाटिनी अमावस्या कब है, क्यों खास है, इस दिन क्या करना शुभ फलदायी होता है. 

कब है कुशोत्पाटिनी अमावस्या?

दृक पंचांग के अनुसार, इस साल कुशोत्पाटिनी अमावस्या शनिवार 23 अगस्त को पड़ रही है. अमावस्या तिथि की शुरुआत 22 अगस्त को रात 11 बजकर 55 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 23 अगस्त को सुबह 11 बजकर 35 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस साल कुशोत्पाटिनी अमावस्या शनिवार 23 अगस्त को मनाई जाएगी और इसी दिन पूरे साल भर धार्मिक कार्यों के लिए कुश इकट्ठा किया जाएगा. अमावस्या के दिन शनिवार पड़ने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है. 

क्या है कुशोत्पाटिनी अमावस्या का धार्मिक महत्व?

भाद्रपद अमावस्या को हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. यह तिथि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत का प्रतीक होती है. इस दिन से पितरों की शांति के लिए तर्पण, दान, और जप जैसे कर्म आरंभ किए जाते हैं. इसके अलावा इसी दिन इसी दिन से 'कुश' नामक पवित्र घास को धार्मिक कार्यों के लिए भूमि से विधिवत उखाड़ा जाता है. यही कारण है कि इसे कुश पितृणी अमावस्या भी कहा जाता है.

पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने कुशा को धार्मिक कर्मों के लिए योग्य और पवित्र घोषित किया था. इसलिए इस दिन तोड़ी गई कुशा का उपयोग श्राद्ध, यज्ञ और तप में विशेष फलदायक होता है.

23 अगस्त को यह अमावस्या क्यों है खास?

हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2025 में यह अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, जिससे इसका स्वरूप शनि अमावस्या भी हो गया है. यह दिन उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जो शनि दोष, साढ़ेसाती, या जीवन में बार-बार आने वाली बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं.

इस दिन कौन-कौन से कार्य करें?

  • भाद्रपद मास की कुशोत्पाटिनी अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध भूमि से विधिवत कुशा एकत्र करें.
  • पितरों के लिए तर्पण करें और गरीबों को भोजन व वस्त्र दान दें.
  • शनिदेव को तिल के तेल से अभिषेक करें और पीपल के वृक्ष की पूजा करें.
  • "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.
  • काले तिल, तेल, लोहे की वस्तुएं और काले कपड़े का दान करें, जिससे शनि ग्रह की कृपा प्राप्त होती है.

कुश उखाड़ने का मंत्र

“कुशाग्रह वस्ते रुद्रा कुश मध्य तू केशवह

कुश मुले वसे ब्रह्म कुशानमें देही मेदिनी”

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

kushotpatini amavasya 2025

