Advertisement
trendingNow12948180
Hindi Newsधर्म

Labh Panchami 2025: इस साल कब है लाभ पंचमी, जान लें इस दिन की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त!

When is Labh Panchami 2025: लाभ पंचमी का पर्व पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि पर मनाने का विधान है. सौभाग्य पंचमी या ज्ञान पंचमी के रूप में इस पर्व को जाना जाता है. आइए जानें लाल पंचमी की पूजा विधि और पूजा मुहूर्त क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Labh Panchami 2025
Labh Panchami 2025

Labh Panchami 2025 Kab Hai: हर व्यवसायी जो हिंदू है उसके लिए लाभ पंचमी पर्व का बहुत महत्व है. इस दिन गणेश जी और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है. नये बहीखाते और नया को शुरू करने के लिए इसे एक मंगलकारी तिथि के रूप में देखा जाता है. जिस घर में इस दिन विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और घर का मुखिया व्रत का संकल्प करता है उस कर में मां लक्ष्मी का वास होता है और साधक के सौभाग्य में पूरे साल वृद्धि होती है आइए जानें लाभ पंचमी पर्व पर पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है और इस दिन किस विधि विधान से गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजा करें.

लाभ पंचमी का शुभ मुहूर्त (Labh Panchami Muhurat)
कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि इस साल 26 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में 03:48 बजे से शुरू होकर 27 अक्टूबर को सुबह 06:04 बजे समाप्त हो रही है. इस तरह उदया तिथि में लाभ पंचमी पर्व रविवार के दिन 26 अक्टूबर को इस साल मनाया जाएगा. इस पर्व पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा ये भी जान लीजिए. लाभ पंचमी के लिए पूजा मुहूर्त सुबह 06:29 बजे से लेकर सुबह 10:13 बजे तक रहेगा.

लाभ पंचमी की पूजा विधि
लाभ पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान ध्यान कर लें. 
इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें. 
पूजा स्थल पर गणेश जी, शिव जी और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें.
गणेश जी को चंदन, सिंदूर अर्पित करें.
फूल और दूर्वा आदि चढ़ाएं. 
भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें.
धतूरे के फूल और सफेद वस्त्र भी भगवान को चढ़ाएं.
इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें और भोग में हलवा और पूड़ी अर्पित करें
अंत में समृद्धि व सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करें. आरती के साथ पूजा को संपन्न करें.

Add Zee News as a Preferred Source

लाभ पंचमी का महत्व
लाभ पंचमी पर्व दीपावली के पांचवें दिन मनाने का विधान है. जो लोग बिजनेस आदि के क्षेत्र में कार्यरत है वे इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं. नई दुकान, व्यवसाय शुरू करने के लिए इस दिन को अति शुभ माना जाता है. घर और दुकान पर शुभ-लाभ और स्वस्तिक के चिह्न बनाने का भी इस दिन बहुत महत्व है. कई साधक व्रत का संकल्प भी इस दिन करते हैं. मान्यताओं के अनुसार इस गणेश जी, लक्ष्मी जी और महादेव की पूजा करने से व्यापार में विशेष वृद्धि होती है. घर में समृद्धि आती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shadashtak Yog 2025: शनि-बुध षडाष्टक योग इन 3 राशिवालों को घोर पैसों की तंगी से उबारेगा, बनेंगे सारे रुके काम और बरसेगा धन!

और पढ़ें- Sharad Purnima: खनखनाकर बरसाएंगी मां लक्ष्मी आप पर धन, शरद पूर्णिमा की रात को चुपचाप कर लें ये 4 उपाय!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Labh Panchami 2025

Trending news

DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
;