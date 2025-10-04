Labh Panchami 2025: इस साल कब है लाभ पंचमी, जान लें इस दिन की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त!

Labh Panchami 2025 Kab Hai: हर व्यवसायी जो हिंदू है उसके लिए लाभ पंचमी पर्व का बहुत महत्व है. इस दिन गणेश जी और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है. नये बहीखाते और नया को शुरू करने के लिए इसे एक मंगलकारी तिथि के रूप में देखा जाता है. जिस घर में इस दिन विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और घर का मुखिया व्रत का संकल्प करता है उस कर में मां लक्ष्मी का वास होता है और साधक के सौभाग्य में पूरे साल वृद्धि होती है आइए जानें लाभ पंचमी पर्व पर पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है और इस दिन किस विधि विधान से गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजा करें.

लाभ पंचमी का शुभ मुहूर्त (Labh Panchami Muhurat)

कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि इस साल 26 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में 03:48 बजे से शुरू होकर 27 अक्टूबर को सुबह 06:04 बजे समाप्त हो रही है. इस तरह उदया तिथि में लाभ पंचमी पर्व रविवार के दिन 26 अक्टूबर को इस साल मनाया जाएगा. इस पर्व पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा ये भी जान लीजिए. लाभ पंचमी के लिए पूजा मुहूर्त सुबह 06:29 बजे से लेकर सुबह 10:13 बजे तक रहेगा.

लाभ पंचमी की पूजा विधि

लाभ पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान ध्यान कर लें.

इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें.

पूजा स्थल पर गणेश जी, शिव जी और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें.

गणेश जी को चंदन, सिंदूर अर्पित करें.

फूल और दूर्वा आदि चढ़ाएं.

भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें.

धतूरे के फूल और सफेद वस्त्र भी भगवान को चढ़ाएं.

इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें और भोग में हलवा और पूड़ी अर्पित करें

अंत में समृद्धि व सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करें. आरती के साथ पूजा को संपन्न करें.

लाभ पंचमी का महत्व

लाभ पंचमी पर्व दीपावली के पांचवें दिन मनाने का विधान है. जो लोग बिजनेस आदि के क्षेत्र में कार्यरत है वे इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं. नई दुकान, व्यवसाय शुरू करने के लिए इस दिन को अति शुभ माना जाता है. घर और दुकान पर शुभ-लाभ और स्वस्तिक के चिह्न बनाने का भी इस दिन बहुत महत्व है. कई साधक व्रत का संकल्प भी इस दिन करते हैं. मान्यताओं के अनुसार इस गणेश जी, लक्ष्मी जी और महादेव की पूजा करने से व्यापार में विशेष वृद्धि होती है. घर में समृद्धि आती है.

