Gupt Navratri 2026: कब से शुरू होगी माघ गुप्त नवरात्रि? नोट कर लें डेट और मां दुर्गा को प्रसन्न करने के उपाय

Gupt Navratri 2026: कब से शुरू होगी माघ गुप्त नवरात्रि? नोट कर लें डेट और मां दुर्गा को प्रसन्न करने के उपाय

Magh Gupt Navratri 2026 Date: सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है. माघ महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं माघ गुप्त नवरात्रि के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन किस देवी की पूजा होगी और मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आसान मंत्र उपाय क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:35 PM IST
Gupt Navratri 2026: कब से शुरू होगी माघ गुप्त नवरात्रि? नोट कर लें डेट और मां दुर्गा को प्रसन्न करने के उपाय

Magh Gupt Navratri 2026: सनातन धार्मिक परंपरा के अनुसार, साल में चार नवरात्रि पड़ती हैं, जिनमें से दो समान्य और दो गुप्त नवरात्रि होती हैं. नवरात्रि गुप्त हो या सामान्य, इस दौरान आदिशक्ति मां जगदम्बा की विशेष उपासना की जाती है. गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक विधि से भी पूजा-अर्चना करने का विधान है. कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना और विशेष उपाय से सोई किस्मत भी जाग जाती है. इसके अलावा अगर कोई आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो इस दौरान दुर्गा सप्तशती के विशेष मंत्रों के जाप से निर्धनता दूर होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 की पहली गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है और इस दौरान किन उपायों को करने से मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त की जा सकती है.

माघ गुप्त नवरात्रि 2026 डेट, शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जनवरी से होगी और इसी दिन घटस्थापना भी की जाएगी. जबकि, इसका समापन 28 जनवरी 2026 को कलश विसर्जन के साथ होगा. घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 19 जनवरी को सुबह 7 बजकर 14 मिनट से लेकर 10 बजकर 46 मिनट तक रहेगी. वहीं, इस दिन घटस्थापना के लिए अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 10 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक रहेगा. इन दोनों मुहूर्तों में घटस्थापना की जा सकती है.

किस तिथि को किस देवी की पूजा

  • प्रतिपदा तिथि- (19 जनवरी 2026)- घटस्थापन और मां शैलपुत्री की पूजा
  • द्वितीय तिथि- (20 जनवरी 2026)- मां ब्रह्मचारिणी की पूजा
  • तृतीया तिथि- (21 जनवरी 2026)- मां चंद्रघंटा की पूजा
  • चतुर्थी तिथि- (22 जनवरी 2026)- मां कूष्माण्डा की पूजा
  • पंचमी तिथि- (23 जनवरी 2026)- मां स्कंदमाता की पूजा
  • षष्ठी तिथि- (24 जनवरी 2026)- मां कात्यायनी की पूजा
  • सप्तमी तिथि- (25 जनवरी 2026)- मां कालरात्रि की पूजा
  • अष्टमी तिथि- (26 जनवरी 2026)- मां महागौरी की पूजा
  • नवमी तिथि- (27 जनवरी 2026)- मां सिद्धिदात्री की पूजा
  • दशमी तिथि- (28 जनवरी 2026)- दुर्गा प्रतिमा या कलश विसर्जन

मां दुर्गा के शक्तिशाली मंत्र

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
शरण्ये त्रयम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 

या देवी सर्व भूतेषु, शांति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 

या देवी सर्व भूतेषु,शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 

या देवी सर्व भूतेषु, मातृ रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 

या देवी सर्व भूतेषु, बुद्धि रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 

शरणागत दीनार्तपरित्राण परायणे
सर्वस्यातिहरे देवी नारायण नमोस्तुते

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वेशक्तिसमन्विते
भयेभ्यस्त्रहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते

रोगनशेषनपहंसि तुष्टा
रुष्टा तु कामां सकलानभीष्टान्
त्वमाश्रितानां न विपन्नराणं
त्वमाश्रिता हृयश्रयतां प्रयान्ति

