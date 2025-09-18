Mahalaya 2025 Date: कब है महालया? जानें डेट, शुभ मुहूर्त और इसका पितर और मां दुर्गा से खास कनेक्शन

Mahalaya Amavasya 2025 Kab Hai Date: महालया अमावस्या न सिर्फ पितृ पक्ष का समापन मानी जाती है, बल्कि यही दिन शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक भी है. साल 2025 में महालया अमावस्या 21 सितंबर को पड़ेगी. इस अवसर पर पूर्वजों को तर्पण अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां दुर्गा कैलाश पर्वत से विदा लेकर पृथ्वी पर आगमन करती हैं. आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में महालया अमावस्या का क्या महत्व है, इस दिन कौन-कौन से उपाय करने चाहिए और इसका मां दुर्गा और पितरों से क्या कनेक्शन है.

महालया अमावस्या 2025 के मुहूर्त

अमावस्या तिथि प्रारंभ- 21 सितंबर 2025, सुबह 12:16

अमावस्या तिथि समाप्त-22 सितंबर 2025, सुबह 1:23

अन्य शुभ मुहूर्त

कुतुप मुहूर्त- सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक

रौहिण मुहूर्त- दोपहर 12:38 से 1:27 तक

अपराह्न काल- दोपहर 1:27 से 3:53 तक

महालया अमावस्या पर क्या करें उपाय

पितरों की श्रद्धा से पूजा करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं. शाम के समय दीपदान करने से पूर्वजों को अपने लोक में सहजता से लौटने में मदद मिलती है. यह भी मान्यता है कि इन उपायों से पितर प्रसन्न होकर परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं.

महालया पर माता दुर्गा का आगमन

धार्मिक परंपराओं के अनुसार महालया के दिन मां दुर्गा अपने परिवार सहित कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर प्रस्थान करती हैं. इसी कारण इस दिन को देवी आगमन का प्रतीक माना जाता है. इस अवसर पर पितरों का तर्पण करने की परंपरा भी है. साथ ही, अगले दिन से शुरू होने वाली नवरात्रि की तैयारियों के लिए देवी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जाता है और विशेष रूप से उनकी आंखों का चित्रण किया जाता है.

महालया अमावस्या की कथा

महालया की कथा का संबंध महाभारत के पात्र दानवीर कर्ण से जोड़ा जाता है. कहा जाता है कि स्वर्ग पहुंचने के बाद कर्ण को वहां सिर्फ सोना और रत्न भोजन के रूप में प्राप्त हुए. आश्चर्यचकित होकर उन्होंने कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि जीवन में उन्होंने दान तो बहुत किया, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को अन्न या जल अर्पित नहीं किया.

इसके बाद कर्ण ने मृत्यु के देवता यमराज से पृथ्वी पर लौटने की अनुमति मांगी ताकि वे अपने पितरों को श्राद्ध और तर्पण कर सकें. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें 15 दिन का समय दिया. इन्हीं पंद्रह दिनों को आगे चलकर पितृ पक्ष के रूप में मान्यता मिली. इसी काल में पितरों की आत्मा की शांति के लिए अन्न, जल और प्रार्थना अर्पित की जाती है.

