Mahashivratri 2026: नए साल में कब है महाशिवरात्रि, जानें डेट, शुभ मुहूर्त और व्रत से जुड़े विशेष नियम

Mahashivratri 2026: नए साल में कब है महाशिवरात्रि, जानें डेट, शुभ मुहूर्त और व्रत से जुड़े विशेष नियम

Mahashivratri 2026 Date Muhurat: भगवान शिव की उपासना के लिए महाशिवरात्रि का व्रत विशेष माना गया है. कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से तमाम कष्टों का निवारण होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा, पूजन के लिए चौघड़िया मुहूर्त क्या और व्रत से जुड़े विशेष नियम कौन-कौन से हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:37 PM IST
Mahashivratri 2026: नए साल में कब है महाशिवरात्रि, जानें डेट, शुभ मुहूर्त और व्रत से जुड़े विशेष नियम

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि का पावन पर्व शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व का होता है. इस दिन महादेव की विशेष पूजा-अर्चना के साथ-साथ व्रत (उपवास) रखने की परंपरा है. शास्त्रों के अनुसार, व्रत सिर्फ शरीर को भूखा रखना नहीं है, बल्कि मन को सात्विक बनाकर ईश्वर में लीन करना है. धर्म-शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि नए साल यानी 2026 में महाशिवरात्रि कब पड़ेगी, पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस व्रत से जुड़े विशेष नियम कौन-कौन से हैं.

महाशिवरात्रि व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 को रख जाएगा. चतुर्दशी तिथि का आरंभ 15 फरवरी 2026 को शाम 5 बजकर 4 मिनट से होगा. जबकि, इस तिथि का समापन 16 फरवरी को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर होगा. महाशिवरात्रि के दिन दिन चारों प्रहर में भगवान शिव की पूजा-अर्चना का विधान शास्त्रों में बताया गया है. ऐसे में महाशिवरात्रि पर रात के प्रथम प्रहर की पूजा के लिए शुभ समय शाम 6 बजकर 11 मिनट से लेकर 9 बजकर 22 मिनट तक रहेगा. जबकि, दूसरे प्रहर की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रात 9 बजकर 22 मिनट से 12 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा तीसरे प्रहर की पूजा के लिए शुभ समय रात 12 बजकर 34 मिनट से लेकर 3 बजकर 46 मिनट तक रहेगा. वहीं, चौथे और अंतिम प्रहर की पूजा के लिए उत्तम मुहूर्त सुबह 3 बजकर 46 मिनट से लेकर 6 बजकर 58 मिनट तक रहेगा.  

कैसे रखें महाशिवरात्रि व्रत

महाशिवरात्रि व्रत पर भक्त अपनी श्रद्धा और शारीरिक क्षमता के अनुसार दो तरह से उपवास रखते हैं. निर्जला व्रत में भक्त पूरे दिन और रात जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते. इसके अलावा इस दिन कई भक्त फलाहारी व्रत भी रखते हैं. यानी इस दिन फलाहार ग्रहण करके भी शिवजी की उपासना की जा सकती है. ऐसे में आप भी अपनी क्षमता के अनुसार महाशिवरात्रि का पावन व्रत रख सकते हैं.

व्रत में क्या ग्रहण करें? 

फलाहारी आटा- सामान्य अनाज के स्थान पर कुट्टू के आटे या सिंघाड़े के आटे से बनी पूरी, हलवा या पकौड़ी का सेवन किया जा सकता है.

आलू और साबूदाना- सेंधा नमक का इस्तेमाल करके आलू की सब्जी या साबूदाने की खिचड़ी बनाई जा सकती है और उन्हें ग्रहण किया जा सकता है. 

मिठाई और दूध- मखाने की खीर, नारियल की बर्फी और दूध से बने पदार्थ जैसे दही या पनीर का सेवन शुभ माना जाता है.

पेय पदार्थ- व्रत के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए ताजे फलों का रस, लस्सी या बादाम-मिश्रित ठंडाई का इस्तेमाल अच्छा रहता है.

सूखे मेवे- महाशिवरात्रि व्रत के दौरान बादाम, काजू और अखरोट जैसे मेवे का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये मेवे ऊर्जा का अच्छा स्रोत होते हैं.

महाशिवरात्रि व्रत 2026 के नियम

महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीजों का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है, क्योंकि ये तामसिक श्रेणी में आती हैं. व्रत के दौरान गेहूं, चावल और दालों का सेवन न करें. साथ ही समुद्री नमक के स्थान पर सिर्फ सेंधा नमक ही प्रयोग करें. शास्त्रों में लहसुन-प्याज को तामसिक माना गया है. इसलिए इस दिन इन चीजों का सेवन भूल से भी ना करें. इसके अलावा इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें. इतना ही नहीं, व्रत के दिन मन में शुद्ध विचार रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें.

महाशिवरात्रि का महत्व

पौराणिक कथाओं के अनुसार, महाशिवरात्रि वह महान रात्रि है जब निराकार शिव ने 'ज्योतिर्लिंग' के रूप में अवतार लिया था. मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था. इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित करने से भक्त के जीवन से अंधकार दूर होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

