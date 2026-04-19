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Hindi Newsधर्मMatangi Jayanti 2026: कौन हैं माता मातंगी? दश महाविद्याओं में क्या है इनका महत्व, जानें इनकी उपासना के फायदे

Matangi Jayanti 2026: कौन हैं माता मातंगी? दश महाविद्याओं में क्या है इनका महत्व, जानें इनकी उपासना के फायदे

Matangi Jayanti 2026: सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, माता मातंगी 10 महाविद्याओं में नौवीं देवी हैं. हर साल वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को मातंगी जयंती मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल मातंगी जयंती 20 अप्रैल को मनाई जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि मातंगी जयंती कैसे मनाई जाती है, मां मातंगी की पूजा के फायदे क्या हैं और माता मातंगी का प्राकट्य कैसे हुआ. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:21 PM IST
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Matangi Jayanti 2026: कौन हैं माता मातंगी? दश महाविद्याओं में क्या है इनका महत्व, जानें इनकी उपासना के फायदे

Matangi Jayanti 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मातंगी जयंती मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस बार मातंगी जयंती 20 अप्रैल को मनाई जाएगी. शास्त्रों के अनुसार, मां मातंगी तंत्र विद्या की नौवीं देवी हैं. शास्त्रों के अनुसार, माता मातंगी की उपासना करने से दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है. इसके साथ ही मां मातंगी की पूजा-अर्चना करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि और आत्मविश्वास मजबूत होता है. इतना ही नहीं, नियमित रूप से मां मातंगी की उपासना करने से हर प्रकार के सांसारिक सुख भी प्राप्त होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार मातंगी जयंती कब मनाई जाएगी, पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और मां मातंगी की उपासना से क्या लाभ होते हैं.

मातंगी जयंती 2026 शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, इस साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 10 बजकर 49 मिनट से शुरू हो चुकी है. जबकि, इस तिथि का समापन 20 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 27 मिनट पर होगी. ऐसे में इस साल मातंगी जयंती 20 अप्रैल को मनाई जाएगी. 

कैसा है मां मातंगी का स्वरूप?

देवी मातङ्गी का स्वरूप बेहद कल्याणकारी है. उनका वर्ण श्याम है और उनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है. उन्हें उच्छिष्ट चाण्डाली या राजमातङ्गी के नाम से भी जाना जाता है. 

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माता मातंगी की पूजा के फायदे

कहा जाता है कि माता मातंगी की उपासना से वाणी में ओज और प्रभाव आता है. जो लोग हकलाते हैं या अपनी बात स्पष्ट नहीं कह पाते, उनके लिए देवी की भक्ति किसी चमत्कार से कम नहीं है. संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं से जुड़े लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवी मातङ्गी की पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि माता की कृपा से वैवाहिक जीवन के क्लेश दूर होते हैं और परिवार में प्रेम व सामंजस्य बढ़ता है. इतना ही नहीं, मान्यता यह भी है कि कठिन और जटिल विषयों को समझने की शक्ति देवी की कृपा से प्राप्त होती है.

कैसे मनाई जाती है मातंगी जयंती?

मातंगी जयंती के दिन मंदिरों में माता का भव्य श्रृंगार और विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. साथ ही, इस दिन कन्याओं का पूजन करने और उन्हें भोजन कराने से मां मातंगी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस दिन शक्ति पीठों और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है.

यह भी पढ़ें: शुरू होने जा रहा है ज्येष्ठ का महीना, ये काम करने से सूर्य की तरह चमकेगी किस्मत! जानें करें और क्या नहीं

कैसे प्रकट हुईं मां मातंगी?

कहते हैं कि पौराणिक काल में मतंग नामक ऋषि ने पूरी दुनिया को समझने और सिद्धियां पाने के लिए घने जंगलों में देवी त्रिपुरा की बहुत कठोर तपस्या की. उनकी भक्ति से खुश होकर देवी त्रिपुर सुन्दरी की आंखों से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक सांवली (श्याम) वर्ण वाली देवी का रूप ले लिया. मतंग ऋषि की पुत्री के रूप में प्रकट होने के कारण ही इनका नाम मातंगी पड़ा. एक अन्य कथा के अनुसार, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी लीला दिखाने के लिए चाण्डाल का रूप धारण किया था. उस समय माता पार्वती के उसी रूप से जो शक्ति प्रकट हुई, उन्हें  मातंगी कहा गया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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Matangi Jayanti 2026

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