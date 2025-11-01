Advertisement
Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी कब है? नोट कर लें सही डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम

Mokshada Ekadashi 2025 Date: मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था, इसलिए इसका विशेष महत्व है. आइए जानत हैं कि इस बार मोक्षदा एकादशी कब, पारण का समय क्या और पूजन से जुड़े खास नियम क्या हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 01, 2025, 06:03 PM IST
Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी कब है? नोट कर लें सही डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम

Mokshada Ekadashi 2025 Date Shubh Muhurat: हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि और व्रत का अपना एक विशेष महत्व होता है. साल भर में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं. हर माह में दो बार, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में. धार्मिक मान्यता के अनुसार, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का उत्तम माध्यम माना जाता है. इस बार जो एकादशी पड़ रही है, वह मोक्षदा एकादशी कहलाएगी, जिसका महत्व अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है. मोक्षदा एकादशी के बारे में कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है. आइए जानते हैं कि इस बार मोक्षदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है और व्रत से जुड़े खास नियम क्या हैं.

मोक्षदा एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त, पारण समय

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को मनाई जाएगी. एकादशी तिथि का आरंभ 30 नवंबर को रात 9 बजकर 29 मिनट पर होगा. जबकि, एकादशी तिथि का समापन 1 दिसंबर को रात 7 बजकर 01 मिनट पर होगा. मोक्षदा एकादशी पारण का शुभ समय 02 दिसंबर 2025 को सुबह 6 बजकर 51 मिनट से 9 बजकर 04 मिनट तक रहेगा.

मोक्षदा एकादशी का महत्व

शास्त्रों के अनुसार, इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है. ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और श्रीकृष्ण की पूजा करते हैं, उन्हें संतान, धन और विवाह जैसी मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है. भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप- शंख, चक्र और गदा धारण किए रूप की आराधना करने से पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि इस व्रत से उतना ही पुण्य मिलता है, जितना हजारों वर्षों की कठोर तपस्या से प्राप्त होता है.

मोक्षदा एकादशी पर क्या करें

व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें. पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीली मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग उन्हें प्रिय है. इसके साथ ही मां लक्ष्मी की भी विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. दिनभर भक्ति भाव से व्रत रखकर शाम को आरती करें और कथा का पाठ करें या सुनें.

यह भी पढ़ें: कब से शुरू हो रहा मार्गशीर्ष महीना? इस दौरान भूलकर भी ना करें ये गलतियां, जानें नियम

तुलसी पूजा का विशेष महत्व

मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. इस दौरान “ॐ वासुदेवाय नमः” मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा करें. ध्यान रखें, इस दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि तुलसी माता स्वयं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

