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Narada Jayanti 2026: इस साल कब मनाई जाएगी नारद जयंती? नोट कर लें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Narada Jayanti 2026 Date Muhurat: नारद जयंती हर साल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल यह तिथि 2 मई को पड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं नारद जयंती के लिए शुभ मुहूर्त और पूजन विधि. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 29, 2026, 09:09 PM IST
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Narada Jayanti 2026: इस साल कब मनाई जाएगी नारद जयंती? नोट कर लें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Narada Jayanti 2026 Date: हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार, हर साल ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नारद जयंती मनाई जाती है. नारद जी को सृष्टि का प्रथम पत्रकार कहा जात है. ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक काल में नारद मुनि ही देवताओं के बीच हर प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराते थे. मान्यता है कि नारद मुनि कलयुग में भी इस धरती पर निवास करते हैं, क्योंकि उन्हें चिरंजिवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है. आइए, अब जानते हैं कि इस साल नारद जयंती कब मनाई जाएगी और पूजन के लिए शुभ मुहूर्त और आसान विधि क्या है.

नारद जयंती 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, इस साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 मई 2026 को रात 10 बजकर 52 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 03 मई 2026 को रात 12 बजकर 49 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक, इस साल नारद जयंती 2 मई को ही मनाई जाएगी. इस दिन सूर्योदय सुबह 5 बजकर 38 मिनट पर होगा. इसके साथ ही इस दिन लाभ का चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8 बजकर 58 मिनट से लेकर रात 10 बजकर 38 मिनट तक रहेगा. जबकि, शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 6 बजकर 57 मिनट से रात 8 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा इस दिन सूर्यास्त शाम 6 बजकर 57 मिनट पर होगा.

नारद जयंती 2026 पूजा विधि

नारद जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें. इसके बाद पूरे घर और पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र करें. इतना करने के पूजन शुरू करें और इस क्रम में सबसे पहले भगवान नारायण (विष्णु जी) का आवाहन करें. उन्हें चंदन, कुमकुम, ताजे फूल और फल अर्पित करें. फिर, धूप-दीप जलाकर उनकी आरती करें. इसके बाद देवर्षि नारद की पूजा करें. पूजन के दौरान श्रीहरि को पंचामृत का भोग लगाएं. ध्यान रहे कि भोग में तुलसी के पत्ते को जरूर शामिल करें, क्योंकि इसके बिना विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते. मान्यतानुसार, इस दिन विष्णु मंदिर में जाकर बांसुरी भेंट करना बहुत शुभ होता है. ऐसा करने से जीवन में मधुरता और सुख-शांति आती है.

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यह भी पढ़ें: नृसिंह जयंती पर अद्भुत संयोग, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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