Nirjala Ekadashi Kab hai: निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 25 जून 2026, गुरुवार को रखा जाएगा. ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को पूरे दिन बिना अन्न-जल के निर्जला रहकर एकादशी व्रत रखा जाता है. जिससे 24 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है. दान-पुण्य करने से अक्षय फल मिलता है.
प्रोकेरला पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि 24 जून 2026 की शाम 06:12 बजे से प्रारंभ होगी और 25 जून की रात 08:09 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर 25 जून को ही निर्जला एकादशी मानी जाएगी. इस दिन व्रत-पूजा के साथ दान-पुण्य जरूर करें. जानिए निर्जला एकादशी के दिन किन चीजों को दान करना सबसे ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है. (संबंधित खबर: निर्जला एकादशी व्रत से पहले कर लें ये जरूरी काम, तभी मिलेगा व्रत का पूरा फल)
निर्जला एकादशी का व्रत बेहद कठिन होता है क्योंकि जेठ की गर्मी में बिना अन्न-जल ग्रहण किए रखा जाता है. इसलिए इस व्रत का फल भी कई गुना ज्यादा मिलता है. यदि इस दिन धर्म-शास्त्रों में बताई गई चीजों का दान किया जाए तो बहुत पुण्य मिलता है.
अन्न का दान : निर्जला एकादशी के दिन व्रती स्वयं अन्न-जल ग्रहण नहीं करता है लेकिन अन्न का दान करना बहुत पुण्य देता है. इस दिन गरीब-जरूरतमंदों को भोजन कराएं. अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाज दान करें.
जल का दान : जेठ की गर्मी में जल का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है. निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे घड़े दान करें. राहगीरों को पानी, ठंडे पेय पिलाएं. मौसमी फल जैसे- तरबूज, खरबूज, आम दान करें. जो गर्मी से राहत देते हैं. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जल से भरे घड़े का दान करना 24 एकादशी व्रत का फल देता है.
कपड़े-छाता : इसके अलावा सूती कपड़े, छाते का दान करना भी बहुत पुण्यदायी माना गया है. इस समय तेज गर्मी होती है और इसके बाद बारिश का मौसम आता है. ऐसे में छाता का दान करें.
निर्जला एकादशी व्रत करने का एक बड़ा लाभ यह भी है कि पूरे साल में किए गए एकादशी व्रत में जाने-अनजाने में गलतियां हुई हों, कोई व्रत टूट गया हो तो यह व्रत करने से वो सारे दोष भी हो जाते हैं.
इस एक व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को वर्ष भर की समस्त एकादशियों के पुण्यों का लाभ एक साथ मिल जाता है. साथ ही पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, धर्मग्रंथों और प्रचलित परंपराओं पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों और संप्रदायों में मान्यताओं एवं पूजा-विधियों में अंतर हो सकता है.)