Panchak 2025: सितंबर से दिसंबर तक कब-कब पंचक, जानें किन कामों को करने की होती है मनाही!
Advertisement
trendingNow12898556
Hindi Newsधर्म

Panchak 2025: सितंबर से दिसंबर तक कब-कब पंचक, जानें किन कामों को करने की होती है मनाही!

Panchak 2025 Dates: सनातन परंपरा में पंचांग की मदद से पहले यह पता लगाया जाता है कि शुभ और अशुभ समय कब कब है, तभ किसी भी काम को किया जाता है. इसी तरह यह भी जरूर देखा जाता है कि पंचक कब लगेगा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 27, 2025, 01:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

When is Panchak
When is Panchak

Panchak kab hai: सनातन धर्म में किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य को करने से पहले पंचांग की मदद से मुहूर्त, शुभ और अशुभ समय जरूर देखा जाता है. हिंदू मान्यता है कि कार्य की सफलता के लिए उसका शुभ समय पर और शुभ दिन पर होना जरूरी है. इसी तरह पंचक ऐसे दिन होते हैं जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. इन दिनों को अति अशुभ माना गया है. ऐसे में आइए जानें सितंबर से लेकर दिसंबर तक कब कब पंचक पड़ रहा है. पंचक के उपाय और पंचक में क्या न करें ये भी हम इस कड़ी में जानें.

सितंबर से अक्टूबर तक कब-कब पंचक
पंचांग के अनुसार सितंबर में पंचक 06 सितंबर 2025 से 10 सितंबर 2025 तक.
पंचांग के अनुसार अक्टूबर में पंचक 03 अक्टूबर  2025 से 08 अक्टूबर 2025 तक 
और 31 अक्टूबर  2025 से 04 नवंबर 2025 तक पंचक रहेगा.
पंचांग के अनुसार नवंबर में पंचक 27 नवंबर  2025 से 01 दिसंबर 2025 तक.
पंचांग के अनुसार दिसंबर में पंचक 24 दिसंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 तक.

पंचक के उपाय 
यदि आपको पंचक चल रहा हो तो दक्षिण दिशा की ओर न जाएं. 
अगर दक्षिण दिशा में जाना जरूरी हो तो हनुमान जी की चालीसा का पाठ घर से निकलने से पहले करें.
इसके अलावा दक्षिण दिशा में जानें से पहले हनुमान जी के 12 नामों को मन ही मन दोहरा लें. 
पंचक के दौरान अगर गाय को हरा चारा खिलाएं.  पंचक के बुरे प्रभाव कम होंगे.
पंचक में हवन कराएं, इससे पंचक के बुरे प्रभाव से बच पाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पंचक में कौन से कार्य नहीं करना चाहिए
ज्योतिष शास्त्र अनुसार पंचक के दौरान घर में लकड़ी नहीं लानी चाहिए. 
चारपाई न तो ​बुनें और नही बनवाएं. 
पंचक में पलंग को खोलें या बांधें नहीं. 
पंचक में घर में पेंट नहीं करवाएं. 
पंचक में घर की छत न ढलवानाएं. 
पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा पर न निकलें. 
घर-परिवार में पंचक के समय अगर किसी मृत्यु हो तो अंतिम संस्कार और श्राद्ध के बाद पंचक की विशेष पूजा करवाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Karwa Chauth 2025: इस साल कब रखा जाएगा करवा चौथ व्रत, नोट करें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूजन सामग्री

और पढ़ें- Astro Tips: पूजा करते समय छींक आना शुभ या अशुभ? जानिए धार्मिक कार्यों पर क्या पड़ता है इसका असर

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Panchak 2025

Trending news

'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
;