Panchak 2025: सितंबर से दिसंबर तक कब-कब पंचक, जानें किन कामों को करने की होती है मनाही!

Panchak 2025 Dates: सनातन परंपरा में पंचांग की मदद से पहले यह पता लगाया जाता है कि शुभ और अशुभ समय कब कब है, तभ किसी भी काम को किया जाता है. इसी तरह यह भी जरूर देखा जाता है कि पंचक कब लगेगा.
Panchak kab hai: सनातन धर्म में किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य को करने से पहले पंचांग की मदद से मुहूर्त, शुभ और अशुभ समय जरूर देखा जाता है. हिंदू मान्यता है कि कार्य की सफलता के लिए उसका शुभ समय पर और शुभ दिन पर होना जरूरी है. इसी तरह पंचक ऐसे दिन होते हैं जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. इन दिनों को अति अशुभ माना गया है. ऐसे में आइए जानें सितंबर से लेकर दिसंबर तक कब कब पंचक पड़ रहा है. पंचक के उपाय और पंचक में क्या न करें ये भी हम इस कड़ी में जानें.
सितंबर से अक्टूबर तक कब-कब पंचक
पंचांग के अनुसार सितंबर में पंचक 06 सितंबर 2025 से 10 सितंबर 2025 तक.
पंचांग के अनुसार अक्टूबर में पंचक 03 अक्टूबर 2025 से 08 अक्टूबर 2025 तक
और 31 अक्टूबर 2025 से 04 नवंबर 2025 तक पंचक रहेगा.
पंचांग के अनुसार नवंबर में पंचक 27 नवंबर 2025 से 01 दिसंबर 2025 तक.
पंचांग के अनुसार दिसंबर में पंचक 24 दिसंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 तक.
पंचक के उपाय
यदि आपको पंचक चल रहा हो तो दक्षिण दिशा की ओर न जाएं.
अगर दक्षिण दिशा में जाना जरूरी हो तो हनुमान जी की चालीसा का पाठ घर से निकलने से पहले करें.
इसके अलावा दक्षिण दिशा में जानें से पहले हनुमान जी के 12 नामों को मन ही मन दोहरा लें.
पंचक के दौरान अगर गाय को हरा चारा खिलाएं. पंचक के बुरे प्रभाव कम होंगे.
पंचक में हवन कराएं, इससे पंचक के बुरे प्रभाव से बच पाएंगे.
पंचक में कौन से कार्य नहीं करना चाहिए
ज्योतिष शास्त्र अनुसार पंचक के दौरान घर में लकड़ी नहीं लानी चाहिए.
चारपाई न तो बुनें और नही बनवाएं.
पंचक में पलंग को खोलें या बांधें नहीं.
पंचक में घर में पेंट नहीं करवाएं.
पंचक में घर की छत न ढलवानाएं.
पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा पर न निकलें.
घर-परिवार में पंचक के समय अगर किसी मृत्यु हो तो अंतिम संस्कार और श्राद्ध के बाद पंचक की विशेष पूजा करवाएं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
