Papankusha Ekadashi 2025: कब मनाई जाएगी इस साल पापांकुशा एकादशी? नोट कर लें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि!

Papankusha Ekadashi 2025 Kab Hai: सनातन धर्म में आश्विन माह का विशेष महत्व है. यह महीना मां दुर्गे की आराधना का है. देवी मां दुर्गा व उनके नौ रूपों की विधि विधान से पूजा कर भक्त उनका आशीर्वाद पाता है. वहीं नवरात्रि और दशमी तिथि के बाद हर साल आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पापांकुशा एकादशी व्रत रखने का विधान है. पापांकुशा एकादशी का व्रत का संकल्प करने से व्रती के सभी दुख दूर होते हैं और जन्म-जन्मांतर के पापों का नाश होता है. लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं.

पापांकुशा एकादशी 2025 (Papankusha Ekadashi 2025)

वैदिक पंचांग के अनुसार, आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि 02 अक्टूबर की शाम को 07:10 बजे मिनट पर शुरू हो रही है और 03 अक्टूबर को शाम 06:32 पर तिथि का समापन हो रहा है. इस तरह उदयातिथि में 03 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत रखा जाएगा. 3 अक्टूबर को ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी. वहीं पापांकुशा एकादशी पारण शुभ मुहूर्त में सुबह 06:15 बजे से लेकर 08:37 के बीच किया जा सकेगा.

पापांकुशा एकादशी पर विष्णु जी की पूजा विधि (Papankusha Ekadashi puja vidhi)

पापांकुशा एकादशी व्रत के दिन प्रातः काल में उठ जाएं और स्नान कर कपड़े पहन लें.

पूजा स्थल की साफ-सफाई करके चौकी सजाएं और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें.

प्रभु श्रीहरि के सामने शुद्ध घी या फिर तेल का दीया जलाएं. धूप-दीप और कपूर भी जला सकते हैं.

विष्णु जी को भोग में फल और मिठाई या चना दाल अर्पित करें. गुड़ और चने का भोग भी भगवान को प्रिय है.

अंत में एकादशी माता की आरती करें और भक्तजनों में प्रसाद बांटें.

