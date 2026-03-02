Papmochani Ekadashi 2026: पापमोचनी एकादशी पर अद्भुत संयोग, जानें शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, पारण समय और विशेष उपाय

Papmochani Ekadashi 2026: पापमोचनी एकादशी का व्रत हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है. इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं. इसके अलावा भगवान विष्णु की उपासना से जीवन में आ रही परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है. यही वजह है कि श्रद्धालु इस दिन निष्ठापूर्वक व्रत रखकर श्रीहरि की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि 15 मार्च 2026 को पड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत के लिए शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और विशेष उपाय.

पापमोचनी एकादशी 2026: डेट और शुभ मुहूर्त

विवरण दिनांक और समय एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 मार्च 2026, सुबह 08:10 बजे से एकादशी तिथि का समापन 15 मार्च 2026, सुबह 09:16 बजे तक मुख्य व्रत की तिथि (उदयातिथि) 15 मार्च 2026, रविवार व्रत पारण (खोलने) का दिन 16 मार्च 2026, सोमवार पारण का शुभ समय सुबह 06:30 से 08:54 बजे तक पारण के दिन द्वादशी समापन 16 मार्च 2026, सुबह 10:48 बजे

पापमोचनी एकादशी 2026 पूजा विधि

अगर आप पापमोचनी एकादशी व्रत रखने का विचार कर रहे हैं, तो तो भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद हाथ में जल या गंगाजल लेकर व्रत का संकल्प लें. इसके बाद पूजा घर की सफाई करें और एक साफ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं. उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें. पूजन के दौरान भगवान को केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें. याद रखें कि एकादशी पर तुलसी के पत्ते न तोड़ें, एक दिन पहले तोड़ कर रख लें. घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा का पाठ करें. अंत में विष्णु जी की आरती उतारें. प्रभु को मौसम के अनुकूल फल और सात्विक मिठाई का भोग लगाएं. इस दिन भूखों को भोजन कराना या जरूरतमंदों को अन्न-वस्त्र दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है. अगले दिन यानी 16 मार्च (द्वादशी) को पारण मुहूर्त के भीतर ही करें.

पापमोचनी एकादशी 2026 उपाय

गेंदा फूल के उपाय- पापमोचनी एकादशी पर गेंदे के पीले फूल के उपाय बेहद शुभ और मंगलकारी होते हैं. इसलिए इस दिन गेंदे के फूलों से अपने पूजा घर, रसोई और तुलसी के पौधे को सजाएं. यह उपाय घर को बुरी शक्तियों से बचाता है और परिवार में खुशहाली लाता है. अगले दिन इन फूलों को सम्मानपूर्वक किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें.

दीपक से जुड़े उपाय- धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकादशी की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर 9 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाएं. मान्यता है कि 9 बत्तियों का प्रकाश लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है, जिससे घर में सुख-संपदा बढ़ती है और दरिद्रता का नाश होता है.

विष्णु सहस्रनाम के उपाय- अनजाने में हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए एकादशी के दिन प्रदोष काल (सूर्यास्त के समय) में एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं. उस दीपक के पास बैठकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इस उपाय से हर प्रकार के मानसिक और शारीरिक पापों से मुक्ति मिलती है.

चावल का गुप्त उपाय- वैसे तो शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है. लेकिन इसका दान और प्रयोग शुभ होता है. ऐसे में पूजा के दौरान थोड़े से अक्षत (चावल) रखकर उसके ऊपर दीपक जलाएं. जब दीपक पूरी तरह से शांत हो जाए, तो उन चावलों को एक लाल रंग की छोटी पोटली में बांध लें. इसके बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखें. ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती.

'तुलसी-कलावा' के उपाय- अगर पति-पत्नी के बीच अनबन रहती है या प्रेम की कमी है, तो एकादशी की सुबह स्नान के बाद दोनों मिलकर तुलसी के पौधे पर एक साथ कलावा (मौली) बांधें. यह छोटा सा कार्य रिश्तों में मधुरता लाता है, आपसी कलह को समाप्त करता है, जिससे वैवाहिक जीवन को सुखमय बना रहता है.

