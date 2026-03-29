Parashurama Jayanti 2026: इस साल कब है परशुराम जयंती, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Parashurama Jayanti 2026 Date: भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. मान्यतानुसार, इस दिन विधि-विधान से भगवान परशुराम की पूजा-अर्चना की जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल परशुराम जयंती कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किस विधि से भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए.
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Parashurama Jayanti 2026: सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं. मान्यता है कि उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था.परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. कहते हैं कि धरती को अत्याचार और अन्यास से बचाने के लिए भगवान परशुराम ने अनेक बार क्षत्रियों से युद्ध किया था. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को परशुराम जयंती मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल यह तिथि 19 अप्रैल को पड़ रही है. ऐसे में इस साल इसी दिन परशुराम जयंती मनाई जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं परशुराम जयंती के लिए शुभ मुहूर्त और पूजन विधि.
पंचांग के अनुसार, परशुराम जयंती हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10 बजकर 49 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजकर 27 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल परशुराम जयंती 19 अप्रैल को ही मनाई जाएगी.
परशुराम जयंती के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे नित्यकर्म से निवृत होकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें. इसके बाद घर के पूजा स्थल की साफ-सफाई करें. इतना करने के बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान परशुराम की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. अब भगवान परशुराम को जल, अक्षत, चंदन, फूल, फल, नारियल और मिठाई इत्यादि अर्पित करें. इसके बाद भगवान के सामने घी का एक दीपक जलाएं. इसके बाद परशुराम जी के मंत्रों का जाप करें. मंत्र जाप के बाद व्रत कथा का पाठ करें.पूजन के अंत में भगवान परशुराम की आरती करें और प्रसाद बांटें. इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें.
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ॐ परशुरामाय नमः
ॐ ब्रह्मक्षत्राय विद्महे क्षत्रियान्ताय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्
ॐ जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)