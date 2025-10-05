Rama Ekadashi 2025: कब है रमा एकादशी व्रत? नोट कर लें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और मंत्र!

Rama Ekadashi 2025 Date: सनातन धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व है. इस माह को भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है. यही वो पवित्र महीना है जब देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने योगनिद्रा से जागृत होकर फिर से जगत का पालन करते हैं. लेकिन इस एकादशी से पहले रमा एकादशी आती जिसका सनातन धर्म विशेष महत्व है. इस तिथि पर भगवान विष्णु की भक्ति भाव से आराधना की जाती है और विष्णु जी की पूजा के साथ ही देवी मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है. जिससे भक्त एक साथ दोनों की कृपा पाते हैं. जीवन में हर एक भौतिक सुखों की प्राप्ति से लेकर जीवन के बात मोक्ष की प्राप्ति के लिए रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है. आइए, रमा एकादशी की सही डेट के साथ ही सही शुभ मुहूर्त और एकादशी के कुछ प्रभावशाली मंत्र जान लें.

कब मनाई जाती है रमा एकादशी?

हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि पर रमा एकादशी व्रत रखा जाएगा. जो भी भक्त रमा एकादशी व्रत का संकल्प कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल की प्राप्ति होती है.

रमा एकादशी कब है (Rama Ekadashi 2025)

वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 बजे शुरू हो रही है और 17 अक्टूबर को सुबह के 11:12 मिनट पर तिथि का समापन हो जाएगा. इस तरह उदयातिथि में 17 अक्टूबर को रमा एकादशी व्रत मनाया जाएगा.

18 अक्टूबर को, पारण का समय- 06:24 ए एम से लेकर 08:41 ए एम तक का समय.

पारण तिथि के दिन द्वादशी 12:18 पी एम पर समाप्त होगी.

रमा एकादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - 11:49 AM से लेकर 12:35 PM तक.

अमृत काल - 11:25 AM से लेकर 01:06 PM तक.

ब्रह्म मुहूर्त - 04:52 AM से लेकर 05:40 AM तक.

एकादशी तिथि पर जपें ये मंत्र

धन-समृद्धि मंत्र

ॐ भूरिदा भूरि देहिनो , मा दभ्रं भूर्या भर। भूरि घेदिन्द्र दित्ससि ।

ॐ भूरिदा त्यसि श्रुत: पुरूत्रा शूर वृत्रहन्। आ नो भजस्व राधसि ।

यह मंत्र भी है शक्तिशाली

ॐ नारायणाय विद्महे।

वासुदेवाय धीमहि ।

तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।।

इस मंत्र का जाप कर पाएं भगवान विष्णु की कृपा-

ॐ विष्णवे नम:

