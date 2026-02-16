Ramadan 2026: इस साल भारत में कब से शुरू होगा रमजान, क्यों यह महीना इतना पवित्र?

Ramadan 2026 Kab hai: रमजान इस्लाम का एक बहुत पवित्र महीना माना जाता है. रमजान के महीने का महत्व सऊदी अरब, भारत से लेकर पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया और यूएई समेत पूरी दुनिया में है. चांद दिखने के अनुसार रमजान के महीने के बारे में अलग अलग देशा में घोषणा की जाती है. जैसे सऊदी अरब और भारत में रमजान के शुरू होने के दिन अलग अलग हो सकते हैं. रमजान के 29 या 30 रोजों होते हैं जिसके बाद ईद-उल-फितर पर्व मनाया जाता है. खुशी और भाईचारे के प्रतीक के रूप में ईद का पर्व मनाया जाता है. आइए इस कड़ी में जानें कि इस साल 2026 में रमजान कब से शुरू होगा.

रमजान 2026 कब से शुरू होगा?

इस्लामी कैलेंडर के अनुसार नौवें महीने में रमजान का महीना आता है जो धैर्य, त्याग और आध्यात्मिक शुद्धि का महीना माना गया है. ध्यान दें कि चंद्रमा पर इस्लामी कैलेंडर आधारित होता है. यही कारण है कि हर साल रमजान करीब 10-11 दिन पहले आ ही शुरू हो जाता है. रमजान की शुरुआत इस साल 2026 में चांद दिखने पर निर्भर है. हालांकि, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि 17 या 18 फरवरी 2026 से रमजान का महीना शुरू हो जाएगा.

रमजान क्यों मनाया जाता है?

रमजान क्यों मनाया जाता है यह प्रश्न मन में जरूर उठता होगा. दरअसल, इसी महीने में पैगंबर हजरत मोहम्मद पर कुरान की आयतें पहली बार नाज़िल हुई थीं. इसी महीने में पैगंबर मोहम्मद को कुरान का ज्ञान पहली बार मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

रमजान कैसे मनाते हैं?

रोज़ा रखना: रोज़े मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक रखता है. इतने समय तक कुछ भी खाया या पीया नहीं जाए. इसके बात इफ्तार होता है.

सहरी: सुबह फज्र की नमाज से पहले खाना खाया जाता है.

इफ्तार: सूर्यास्त के बाद रोज़ा खोलकर दुआ की जाती है.

नमाज़ और तरावीह: रमजान में पांच वक्त की नमाज़ के अलावा रात में विशेष नमाज “तरावीह” अदा की जाती है।

ज़कात और सदका: रमजान में ज़कात और सदका का बहुत महत्व होता है. जरूरतमंदों में ज़कात यानी दान करना अच्छा माना जाता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Samudrik Shastra: नाखून का रंग बता देता है कोई व्यक्ति लकी है या अनलकी, चेक करिए आप भाग्यवान हैं या नहीं

और पढ़ें- Astrology Tips: खाना जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही बनाना... इस सोच के पीछे क्या छिपा है गूढ़ रहस्य? लाभ चाहिए तो जान लें