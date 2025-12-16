Sakat Chauth 2026: कब है सकट चौथ? जानिए डेट, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और मंत्र

Sakat Chauth 2026 Date Muhurat: सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत-त्योहार का अपना खास महत्व है. माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ कहा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में सकट चौथ कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और मंत्र क्या है.
Sakat Chauth 2026: हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है. माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी, सकट चौथ कहा जाता है. धार्मिक परंपरा के अनुसार यह व्रत मां और संतान के अटूट प्रेम का प्रतीक है. इसे 'संकष्टी चतुर्थी', 'तिलकुटा चौथ' और 'माघी चौथ' जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत रखने से भगवान गणेश संतान के जीवन में आने वाले सभी संकटों को हर लेते हैं. साथ ही भगवान गणेश की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में सकट चौथ का व्रत 06 जनवरी को रखा जाएगा. आइए जानते हैं कि इस व्रत के लिए शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और विशेष पूजा मंत्र.
सकट चौथ 2026 डेट, शुभ मुहूर्त
हिंदू पंचांह के अनुसार, साल 2026 में सकट चौथ का व्रत 06 जनवरी (मंगलवार) को रखा जाएगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चतुर्थी तिथि की शुरुआत 06 जनवरी 2026 को सुबह 08 बजकर 01 मिनट से होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 7 जनवरी को सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 को ही रखा जाएगा.
चंद्रोदय का समय
सकट चौथ का व्रत तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कि चंद्रमा को अर्घ्य न दे दिया जाए. पंचांग के अनुसार साल 2026 में सकट चौथ पर चंद्र दर्शन का समय रात 9 बजे है. हालांकि, चंद्रोदय का समय शहर के हिसाब से अलग हो सकता है.
क्यों खास है सकट चौथ व्रत 2026
यह व्रत मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान की खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं. मान्यता है कि इसी दिन भगवान गणेश ने अपने माता-पिता (शिव-पार्वती) की परिक्रमा कर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था और प्रथम पूज्य कहलाए थे. इसलिए इस दिन व्रत करने से रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है.
सकट चौथ पर कैसे करें गणपति को प्रसन्न
सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें. इसके बाद एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें. फिर, बप्पा को सिंदूर, दूर्वा, अक्षत, सुपारी और फूल अर्पित करें. इस दिन 'तिलकुट' का भोग लगाना जरूरी माना गया है. पूजन के अंत में सकट चौथ की पौराणिक कथा का पाठ जरूर करें. इतना करने के बाद रात में चांद निकलने पर जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें और फिर अपना व्रत खोलें.
सकट चौथ 2026 मंत्र
सकट चौथ पर पूजन के दौरान विशेष मंत्र का जाप करने से गणपति की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस दिन पूजन के दौरान "वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा" और "ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्" मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)