Advertisement
trendingNow13195318
Hindi Newsधर्मSurya Grahan 2026: जल्द लगेगा दूसरा सूर्य ग्रहण, नोट कर लें तारीख, समय और सूतक काल

Surya Grahan 2026: जल्द लगेगा दूसरा सूर्य ग्रहण, नोट कर लें तारीख, समय और सूतक काल

Surya Grahan 2026 Kab Hai: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस साल का दूसरा और पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कहां-कहां नजर आएगा, सूतक काल मान्य होगा या नहीं और इससे जुड़ी खास मान्यताएं क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Surya Grahan 2026: जल्द लगेगा दूसरा सूर्य ग्रहण, नोट कर लें तारीख, समय और सूतक काल

Surya Grahan 2026 Date: सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, इसको लेकर हमेशा से ही लोगों की जिज्ञासा रही है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, साल 2026 में लगने वाला दूसरा सूर्य ग्रहण खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बता दें कि इससे पहले इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगा था. हालांकि, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था. लेकिन, अगस्त में लगने वाले दूसरे सूर्य ग्रहण को लेकर लोग अभी से यह जानकारी जुटाना शुरू कर दिए हैं कि आखिर यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कहां-कहां नजर आएगा और इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं.

12 अगस्त को लगेगा दूसरा सूर्य ग्रहण

वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने वाला है. भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त की रात 9 बजकर 04 मिनट पर होगी. जबकि, इस सूर्य ग्रहण का समापन 13 अगस्त 2026 की सुबह 4 बजकर 25 मिनट पर होगा.  

क्या भारत में दिखेगा दूसरा सूर्य ग्रहण? 

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, साल 2026 का दूसरा सूर्यग्रहण, भारत में नजर नहीं आएगा. यानी साल के दूसरे सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि, जिस समय ग्रहण लगेगा, उस वक्त भारत में रात होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

सूतक काल मान्य होगा या नहीं

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो ग्रहण दिखाई नहीं देता, उसका धार्मिक प्रभाव या सूतक काल मान्य नहीं होता. इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को सूतक के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, ऐसी परिस्थिति में भी गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. 

यह भी पढ़ें: लाभ दृष्टि योग से मालामाल हो जाएंगे ये 5 राशि वाले, जॉब-कारोबार में होगी खास तरक्की

कहां-कहां नजर आएगा सूर्य ग्रहण

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण पूर्ण ग्रहण होगा. इस सूर्य ग्रहण को मुख्य रूप से आर्कटिक क्षेत्र, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. इसके अलावा, उत्तरी स्पेन और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में भी इसका खूबसूरत नजारा दिखेगा. जबकि, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली जैसे देशों में यह आंशिक तौर पर नजर आएगा.

ग्रहण से जुड़ी प्रचलित मान्यताएं

भले ही यह ग्रहण भारत में अदृश्य रहेगा, लेकिन भारतीय संस्कृति में ग्रहण को लेकर कुछ गहरी परंपराएं हैं जिनका लोग आज भी पालन करते हैं. मान्यता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए कई लोग इस समय खाने-पीने से परहेज करते हैं. परंपराओं के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर के अंदर रहने और नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू या कैंची का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है. ग्रहण काल को मंत्र सिद्धि और ध्यान के लिए बहुत शुभ माना जाता है. ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान और दान की भी परंपरा है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

surya grahan 2026

Trending news

‘टूटी हुई’ आम आदमी पार्टी की वापसी कितनी मुश्किल है?
Arvind Kejriwal
‘टूटी हुई’ आम आदमी पार्टी की वापसी कितनी मुश्किल है?
'फिर धमकाया, तो कायदे से...', UP के 'सिंघम' ने TMC प्रत्याशी को क्यों दी चेतावनी?
West Bengal
'फिर धमकाया, तो कायदे से...', UP के 'सिंघम' ने TMC प्रत्याशी को क्यों दी चेतावनी?
'अब राज्य में भरोसा और भाजपा चाहिए', पीएम मोदी की बंगाल के नाम खुली चिट्ठी
West Bengal Assembly Election 2026
'अब राज्य में भरोसा और भाजपा चाहिए', पीएम मोदी की बंगाल के नाम खुली चिट्ठी
15 साल साथ रहने के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप, SC ने सख्त लहजे में महिला को दी नसीहत!
Supreme Court
15 साल साथ रहने के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप, SC ने सख्त लहजे में महिला को दी नसीहत!
2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट केस में आया फैसला, मोहम्मद शारिक को 10 साल कैद की सजा
Mangaluru Cooker Blast Case
2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट केस में आया फैसला, मोहम्मद शारिक को 10 साल कैद की सजा
बदल गया लद्दाख का MAP, 7 जिलों में बंटा स्वर्ग; जानिए इस फैसले से किसको कितना फायदा?
Ladakh
बदल गया लद्दाख का MAP, 7 जिलों में बंटा स्वर्ग; जानिए इस फैसले से किसको कितना फायदा?
अफवाह फैली और लोगों ने लगा दिया 'जाम', लगाने पड़ गए पेट्रोल पंपों पर ताले
panic buying
अफवाह फैली और लोगों ने लगा दिया 'जाम', लगाने पड़ गए पेट्रोल पंपों पर ताले
रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म; आखिर क्या हुआ?
Mumbai News
रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म; आखिर क्या हुआ?
अंग-बंग-कलिंग! के नारे से BJP बंगाल में रचेगी इतिहास? अबकी बार किसकी सरकार
West Bengal elections 2026
अंग-बंग-कलिंग! के नारे से BJP बंगाल में रचेगी इतिहास? अबकी बार किसकी सरकार
महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच
Maharashtra
महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच