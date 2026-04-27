Surya Grahan 2026: जल्द लगेगा दूसरा सूर्य ग्रहण, नोट कर लें तारीख, समय और सूतक काल

Surya Grahan 2026 Date: सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, इसको लेकर हमेशा से ही लोगों की जिज्ञासा रही है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, साल 2026 में लगने वाला दूसरा सूर्य ग्रहण खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बता दें कि इससे पहले इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगा था. हालांकि, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था. लेकिन, अगस्त में लगने वाले दूसरे सूर्य ग्रहण को लेकर लोग अभी से यह जानकारी जुटाना शुरू कर दिए हैं कि आखिर यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कहां-कहां नजर आएगा और इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं.

12 अगस्त को लगेगा दूसरा सूर्य ग्रहण

वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने वाला है. भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त की रात 9 बजकर 04 मिनट पर होगी. जबकि, इस सूर्य ग्रहण का समापन 13 अगस्त 2026 की सुबह 4 बजकर 25 मिनट पर होगा.

क्या भारत में दिखेगा दूसरा सूर्य ग्रहण?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, साल 2026 का दूसरा सूर्यग्रहण, भारत में नजर नहीं आएगा. यानी साल के दूसरे सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि, जिस समय ग्रहण लगेगा, उस वक्त भारत में रात होगी.

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सूतक काल मान्य होगा या नहीं

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो ग्रहण दिखाई नहीं देता, उसका धार्मिक प्रभाव या सूतक काल मान्य नहीं होता. इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को सूतक के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, ऐसी परिस्थिति में भी गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

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कहां-कहां नजर आएगा सूर्य ग्रहण

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण पूर्ण ग्रहण होगा. इस सूर्य ग्रहण को मुख्य रूप से आर्कटिक क्षेत्र, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. इसके अलावा, उत्तरी स्पेन और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में भी इसका खूबसूरत नजारा दिखेगा. जबकि, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली जैसे देशों में यह आंशिक तौर पर नजर आएगा.

ग्रहण से जुड़ी प्रचलित मान्यताएं

भले ही यह ग्रहण भारत में अदृश्य रहेगा, लेकिन भारतीय संस्कृति में ग्रहण को लेकर कुछ गहरी परंपराएं हैं जिनका लोग आज भी पालन करते हैं. मान्यता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए कई लोग इस समय खाने-पीने से परहेज करते हैं. परंपराओं के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर के अंदर रहने और नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू या कैंची का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है. ग्रहण काल को मंत्र सिद्धि और ध्यान के लिए बहुत शुभ माना जाता है. ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान और दान की भी परंपरा है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)