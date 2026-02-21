Advertisement
Shani Trayodashi 2026: शनि त्रयोदशी पर कर लें ये 5 आसान काम, साढ़ेसाती और ढैय्या से जल्द मिलेगी निजात

Shani Trayodashi 2026: शनि त्रयोदशी पर कर लें ये 5 आसान काम, साढ़ेसाती और ढैय्या से जल्द मिलेगी निजात

Shani Trayodashi 2026 Upay: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय और कर्म का देवता माना गया है. जब कुंडली में शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या शनि का नीच प्रभाव होता है, तो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे आसान और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जिनसे शनि के दुष्प्रभावों को कम कर सौभाग्य जगाया जा सकता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 21, 2026, 03:53 PM IST
Shani Trayodashi 2026: शनि त्रयोदशी पर कर लें ये 5 आसान काम, साढ़ेसाती और ढैय्या से जल्द मिलेगी निजात

Shani Trayodashi 2026: सनातन धर्म में शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि शनि देव प्रत्येक इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं. शनि देव को लेकर आम धारणा है कि वे क्रूर दृष्टि रखते हैं, लेकिन लोग इस बात से अनजान हैं कि इनकी ऐसी दृष्टि जातकों पर क्यों रहती है. इस संबंध में ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि शनि क्रूर दृष्टि उन्हीं लोगों पर रहती है, जो लोगों को सताते हैं, करीबों को अनावश्यक परेशान करते हैं. इसके अलावा जो न्याय का साथ नहीं देते और अपने कर्मों से जी चुराते हैं, उन्हें शनि देव बहुत अधिक पीड़ा देते हैं. परिणामस्वरूप, जातक को नौकरी-व्यापार, धन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा से जुड़ी तमाम परेशानियों का पल-पल सामना करना पड़ता है. ऐसे में शनि देव की विशेष कृपा पाने और साढ़ेसाती व ढैय्या से मुक्ति पाने के लिए इस महीने शनि त्रयोदशी का अद्भुत संयोग बन रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार शनि त्रयोदशी के दिन किन कौन से 5 आसान काम करने पर शनि की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी.

शनि त्रयोदशी 2026 कब है?

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, हर साल फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल यह तिथि 28 फरवरी 2026 को रात 8 बजकर 43 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 1 मार्च 2026 को शाम 7 बजकर 09 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस साल शनि त्रयोदशी 28 फरवरी को मनाई जाएगी. चूंकि, इस दिन प्रदोष व्रत का भी संयोग बन रहा है, इसलिए इस दिन प्रदोष व्रत के लिए शुभ मुहूर्त रात 8 बजकर 43 मिनट से लेकर 9 बजकर 17 मिनट तक का समय शुभ है.

शनि प्रदोष व्रत पर साढ़ेसाती और ढैय्या के उपाय

शहद का उपाय- अगर शनि कुंडली में अशुभ फल दे रहे हों, तो शहद का उपाय अत्यंत लाभकारी माना जाता है. इसके लिए घर में एक मिट्टी के बर्तन में शुद्ध शहद भरकर रखें. इसके साथ ही समय-समय पर मंदिर में शहद का दान करें. मान्यता है कि घर में शहद रखने और उसका सेवन करने से शनि की क्रूरता शांत होती है.

आचरण और जीवनशैली से जुड़े उपाय- शनि कर्म प्रधान देवता हैं, इसलिए वे व्यक्ति के आचरण से शीघ्र प्रभावित होते हैं. ऐसे में शनि के प्रकोप से बचने के लिए कभी भी किसी के विरुद्ध झूठी गवाही न दें, जुआ-सट्टा और ब्याज के गलत धंधों से दूर रहें. इसके अलावा शराब और नशीले पदार्थों से दूरी बनाकर रखना चाहिए. शनिवार के दिन ऐसा करने से शनि देव रुष्ट हो सकते हैं. 

इसके साथ ही घर के बुजुर्गों, माता-पिता, गुरु, चाचा-चाची और सफाईकर्मियों का कभी अपमान न करें. साथ ही,कुत्ते, कौए, भैंस, सांप या किसी भी अपंग जीव को न सताएं. प्रतिदिन कौए को रोटी खिलाना शनि दोष का उत्तम उपाय है. इसके अलावा अपने दांत, बाल और आंखों की सफाई रखें. घर की वायव्य दिशा (उत्तर-पश्चिम) को हमेशा साफ-सुथरा रखें.

यह भी पढ़ें: शनि देव इन 4 मित्र राशियों पर खूब बरसाते हैं कृपा, करियर और व्यापार में मिलती है जबरदस्त सफलता

हनुमान जी की उपासना से दूर होगा शनि दोष- कहते हैं कि शनि देव ने खुद हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी उनकी भक्ति करेगा, उसे वे कभी कष्ट नहीं देंगे. ऐसे में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें. खसतौर पर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना विशेष फलदायी होता है.

शनि मंदिर में करें चार महादान- शनि की शांति के लिए दान का विशेष महत्व है. ऐसे में एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और अपनी भूलों की क्षमा मांगते हुए उसे शनि मंदिर में रख आएं. कहते हैं कि छाया दान का यह उपाय शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्टों से मुक्ति दिलाने में मददगार है. इसके साथ ही गरीब या जरूरतमंद को जूते या चप्पल भेंट करें और भूखों को भोजन कराएं. साथ ही साथ काले तिल या काली उड़द की दाल का दान भी करें.

ईष्ट देव की साधना और मंत्र जाप है लाभकारी- शनि के अधिपति भगवान भैरव माने जाते हैं. इसलिए शनि के कष्टों से निजात पाने के लिए भैरव मंदिर में दूध या अपनी श्रद्धानुसार अर्पण कर क्षमा याचना करें. इसके साथ ही असाध्य कष्टों की स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. यह उपाय एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Shani Trayodashi 2026

