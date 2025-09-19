Tulsi Vivah 2025 Date: तुलसी विवाह कब है 1 या 2 नवंबर को? जान लें कब से शुरू होंगे मांगलिक कार्य
Tulsi Vivah 2025 Date: तुलसी विवाह कब है 1 या 2 नवंबर को? जान लें कब से शुरू होंगे मांगलिक कार्य

Tulsi Vivah 2025 Kab Hai: तुलसी विवाह हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है. परंपरा के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है. आइए जानते हैं कि इस साल तुलसी विवाह कब है और मांगलिक कार्यों का सिलसिला कब से शुरू होगा.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 19, 2025, 04:17 PM IST
Tulsi Vivah 2025 Date: तुलसी विवाह कब है 1 या 2 नवंबर को? जान लें कब से शुरू होंगे मांगलिक कार्य

Tulsi Vivah 2025 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार, साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, कष्ट दूर होते हैं और घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं. इसके बाद सभी मांगलिक और शुभ कार्य रुक जाते हैं. फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठानी एकादशी को भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और उसी दिन से फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है. इस अवसर पर तुलसी विवाह का आयोजन भी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल तुलसी विवाह कब है, शुभ मुहूर्त क्या है.

तुलसी विवाह 2025 की तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल तुलसी विवाह 1 नवंबर 2025 (शनिवार) को मनाया जाएगा. पंचांग के मुताबिक, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 6 बजकर 23 मिनट से होगी और इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 5 बजकर 11 मिनट पर होगा. चूंकि एकादशी तिथि पूरे दिन 1 नवंबर को रहेगी, इसलिए इसी दिन तुलसी विवाह का पर्व करना शुभ रहेगा. इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है. माना जाता है कि इससे जीवन के संकट दूर होते हैं और घर में खुशहाली बढ़ती है.

शुभ कार्यों की शुरुआत

शास्त्रों के अनुसार, तुलसी विवाह के साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और जनेऊ जैसे मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं. इस साल तुलसी विवाह के बाद 20 नवंबर से विवाह के लिए शुभ लग्न आरंभ होंगे. यानी इस दिन से शहनाइयों की गूंज शुरू हो जाएगी.

तुलसी विवाह के दिन क्या न करें

तुलसी को छूना या तोड़ना वर्जित है- इस दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते.

तुलसी के पास दीया बुझाना अशुभ माना जाता है, इसलिए दीपक पूरी रात जलता रहना चाहिए.

प्याज-लहसुन और मांसाहार का सेवन न करें, यह दिन सात्विकता का होता है.

अशुद्ध अवस्था में तुलसी विवाह या पूजा न करें, स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण करना आवश्यक है.

झगड़ा या क्रोध करने से बचें, इसे अत्यंत अशुभ माना गया है.

यह भी पढ़ें: भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागते ही शुरू होंगे मांगलिक कार्य, जानें नवंबर में शादी के लिए सभी शुभ मुहूर्त

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

