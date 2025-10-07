Vakratunda Chaturthi 2025: अक्टूबर में कब है वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी व्रत, नोट करें सही डेट, शुभ मुहूर्त और गणेश जी की पूजा विधि!

Vakratunda Chaturthi 2025 Kab Hai: सनातन धर्म में कार्तिक महीने में जगत के पालनहार विष्णु जी क्षीर सागर में योगनिद्रा से जागते हैं. इस तरह इस माह की पवित्रता और महत्व बढ़ जाता है. कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर दो पर्व मनाए जाते हैं, एक करवा चौथ (Karva Chauth 2025 Kab Hai) और दूसरा वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी व्रत. जो भी व्यक्ति वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखता है और गणेश जी की पूजा करता है उसके सभी काम बिना बाधा के पूरा होते हैं और घर में सुख संपदा बनी रहती है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी पर शुभ मुहूर्त क्या बन रहे हैं और गणेश जी की पूजा विधि क्या है.

वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त (Vakratunda Chaturthi 2025 Shubh Muhurat)

वैदिक पंचांग के अनुसार, 09 अक्टूबर रात 10:54 बजे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो रही है और 10 अक्टूबर को शाम के समय 07:38 बजे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है. सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है और संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र दर्शन का महत्व है. इस तरह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी शुक्रवार 10 अक्टूबर को मानी जाएगी और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा. इस दिन चंद्र दर्शन का शुभ योग शाम 08:13 बजे होगा.

जानिए क्या है पंचांग

सूर्योदय - सुबह 06:19 बजे पर

सूर्यास्त - शाम 05:57 बजे पर

चन्द्रोदय- सुबह 08:58 बजे पर

चन्द्रास्त- रात 08:13 बजे पर

चन्द्रोदय- रात 09:48 बजे पर

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:40 बजे से लेकर 05:30 बजे तक

विजय मुहूर्त - दोपहर 02:04 बजे से 02:51 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त - शाम 05:57 बजे से 06:22 बजे तक

निशिता मुहूर्त - रात 11:43 बजे से 12:33 बजे तक

गणेश जी की पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान करें.

अब घर के पूजा स्थान को गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें.

अब एक चौकी पर हरे रंग का कपड़ा बिछाएं और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें.

गणेश जी को चंदन से तिलक करें, पीले फूल और दूर्वा अर्पित करें.

घी का दीपक जलाएं, गणेश जी के प्रिय भोग मोदक अर्पित करें.

भगवान के सामने बैठें और गणेश चालीसा का पाठ करें.

गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और आरती कर पूजा को संपन्न करें.

