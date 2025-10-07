Advertisement
Vakratunda Chaturthi 2025: अक्टूबर में कब है वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी व्रत, नोट करें सही डेट, शुभ मुहूर्त और गणेश जी की पूजा विधि!

Vakratunda Chaturthi 2025: सनातन धर्म में गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और उनकी पूजा अर्चना करने से किसी भी काम में बाधा नहीं आती है. भगवान गणेश की पूजा (Vakratunda Chaturthi 2025) करने वाले को सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 07, 2025, 12:52 AM IST
Vakratunda Chaturthi 2025
Vakratunda Chaturthi 2025 Kab Hai: सनातन धर्म में कार्तिक महीने में जगत के पालनहार विष्णु जी क्षीर सागर में योगनिद्रा से जागते हैं. इस तरह इस माह की पवित्रता और महत्व बढ़ जाता है. कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर दो पर्व मनाए जाते हैं, एक करवा चौथ (Karva Chauth 2025 Kab Hai) और दूसरा  वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी व्रत. जो भी व्यक्ति वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखता है और गणेश जी की पूजा करता है उसके सभी काम बिना बाधा के पूरा होते हैं और घर में सुख संपदा बनी रहती है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी पर शुभ मुहूर्त क्या बन रहे हैं और गणेश जी की पूजा विधि क्या है.

वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त (Vakratunda Chaturthi 2025 Shubh Muhurat)
वैदिक पंचांग के अनुसार, 09 अक्टूबर रात 10:54 बजे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो रही है और 10 अक्टूबर को शाम के समय 07:38 बजे  कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है. सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है और संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र दर्शन का महत्व है. इस तरह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी शुक्रवार 10 अक्टूबर को मानी जाएगी और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा. इस दिन चंद्र दर्शन का शुभ योग शाम 08:13 बजे होगा.

जानिए क्या है पंचांग
सूर्योदय - सुबह 06:19 बजे पर
सूर्यास्त - शाम 05:57 बजे पर
चन्द्रोदय- सुबह 08:58 बजे पर
चन्द्रास्त- रात 08:13 बजे पर
चन्द्रोदय- रात 09:48 बजे पर
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:40 बजे से लेकर 05:30 बजे तक
विजय मुहूर्त - दोपहर 02:04 बजे से 02:51 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त - शाम 05:57 बजे से 06:22 बजे तक
निशिता मुहूर्त - रात 11:43 बजे से 12:33 बजे तक

गणेश जी की पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान करें.
अब घर के पूजा स्थान को गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें.
अब एक चौकी पर हरे रंग का कपड़ा बिछाएं और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें. 
गणेश जी को चंदन से तिलक करें, पीले फूल और दूर्वा अर्पित करें. 
घी का दीपक जलाएं, गणेश जी के प्रिय भोग मोदक अर्पित करें. 
भगवान के सामने बैठें और गणेश चालीसा का पाठ करें. 
गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और आरती कर पूजा को संपन्न करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

और पढ़ें- Karwa Chauth 2025: इंगेजमेंट या गोद भराई के बाद करवा चौथ का व्रत रखना सही या गलत, क्या है कुंवारी लड़कियों के लिए नियम! 

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Vakratunda Chaturthi 2025

