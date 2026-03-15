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Hindi Newsधर्मSankashti Chaturthi: कब रखा जाएगा विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत? नोट कर लें शुभ मुहूर्त समेत पूजन विधि

Sankashti Chaturthi: कब रखा जाएगा विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत? नोट कर लें शुभ मुहूर्त समेत पूजन विधि

Vikata Sankashti Chaturthi 2026 Date: हिंदू पंचांग के मुताबिक, हर साल वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्ती तिथि को विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से भगवान गणेश की पूजा करने पर जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट अपने आप दूर हो जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 15, 2026, 09:16 PM IST
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Sankashti Chaturthi: कब रखा जाएगा विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत? नोट कर लें शुभ मुहूर्त समेत पूजन विधि

Vikata Sankashti Chaturthi 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विकट संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है. यह दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की उपासना के लिए समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि-विधान से पूजन करने से जीवन के कठिन से कठिन संकटों का भी अंत हो जाता है. खासतौर पर कलह-क्लेश से मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए यह व्रत अचूक माना गया है.ऐस में आइए जानते हैं इस साल विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किस विधि से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए. 

कब है विकट संकष्टी चतुर्थी?

दृक पंचांग के अनुसार, विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत का मुहूर्त 5 अप्रैल को सुबह 11 बजकर 59 मिनट से शुरू होगा. जबकि, इस शुभ मुहूर्त का समापन 06 अप्रैल 2026 को दोपहर 2 बजकर 10 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा. 

संकष्टी चतुर्थी पर कैसे करें पूजन?

विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद भगवान गणेश के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें. अब, घर के मंदिर या किसी शांत कोने में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें. इतना करने के बाद गणेश जी को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं. फिर, उन्हें सिंदूर या लाल चंदन का तिलक लगाएं और बिना टूटे हुए चावल (अक्षत) अर्पित करें. भगवान गणेश को दूर्वा (घास) बेहद प्रिय है. ऐसे में पूजन के दौरान उन्हें 21 दूर्वा की गांठें "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र के साथ अर्पित करें. गणेश जी को मोदक या बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं. इसके बाद धूप-दीप जलाकर संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें और अंत में गणेश जी की आरती उतारें.

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चंद्र दर्शन और अर्घ्य का विशेष नियम

संकष्टी चतुर्थी का व्रत अन्य व्रतों से अलग है क्योंकि इसमें रात के समय चंद्र दर्शन का विधान है. ऐसे में विकट संकष्टी चतुर्थी पर जब रात में चंद्रमा उदय हो, तो चांदी के पात्र या लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा दूध, अक्षत और फूल मिलाएं. चंद्रमा को देखते हुए उन्हें अर्घ्य दें. मान्यतानुसार, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है.

सफलता के लिए विशेष मंत्र

ॐ गं गणपतये नमः 

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा

यह भी पढ़ें: सालों पुरानी दरिद्रता का होगा अंत! अमावस्या की रात करें ये 3 अचूक उपाय, पलट जाएगी किस्मत

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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