Vrishabha Sankranti 2026: वृषभ संक्रांति पर 2 अद्भुत संयोग, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Vrishabha Sankranti 2026 Date Shubh Muhurat: शास्त्रों के अऩुसार, सूर्य देव जब एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे वृषभ संक्रांति कहा जाता है. इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना के साथ-साथ पवित्र स्नान और दान करने की परंपरा भी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल वृषभ संक्रांति कब है, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.
Vrishabha Sankranti 2026 Kab Hai: सनातन धर्म में सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वृषभ संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस साल की वृषभ संक्रांति आध्यात्मिक उन्नति, दान-पुण्य और पवित्र स्नान के लिए विशेष संयोग लेकर आ रही है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल वृश्चिक संक्रांति 15 मई को मनाई जाएगी. पंचांग की गणना के अनुसार, इस दिन दो अद्भुत संयोग बनेंगे. यही वजह है कि इस साल की वृषभ संक्रांति बेहद खास मानी जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं वृषभ संक्रांति की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, शुभ योग पूजन विधि क्या है.
वृषभ संक्रांति 2026 डेट, शुभ मुहूर्त
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूर्य देव का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन मई महीने में होने वाला है. सूर्य देव 15 मई 2026, शुक्रवार को सुबह 06 बजकर 28 मिनट पर मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य इस राशि में अगले एक महीने यानी 14 जून तक विराजमान रहेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे.
पुण्य काल और महा पुण्य काल
वृषभ संक्रांति 2026 शुभ योग
वृषभ संक्रांति का महत्व
वृषभ संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है. मान्यता है कि इस दिन आस्था की डुबकी लगाने से व्यक्ति के जन्म-जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं. सूर्य को आत्मा और आरोग्य का कारक माना गया है. इस दिन सूर्य देव की उपासना करने से मानसिक तनाव दूर होता है और शरीर ऊर्जावान बनता है. इसके अलावा इस दिन किए गए दान से मिलने वाला पुण्य कभी नष्ट नहीं होता. इसके अलावा लोग इस दिन अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म भी करते हैं.
वृषभ संक्रांति पर क्या करें?
सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. इसके अलावा अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को ठंडी वस्तुओं या मौसमी फलों का दान करें.
